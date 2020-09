Tradition neu erzählt

Bernd Thissen/dpa Durcheinander gab es beim Berliner Schlittschuh-Club auch abseits vom Eis

Den Machern ist es ernst: »Wir haben uns bewusst umbenannt«, betonte Karsten Dallmann gegenüber jW. Der Busfahrer ist im Nebenjob Präsident. Nicht von irgendwem, vom wiederbelebten Berliner Schlittschuh-Club (BSchC). Ein Name, der klingt. Die begriffliche Anleihe bei dem alten deutschen Rekordmeister im Eishockey ist kein Zufall, sie soll Kufencracks, Vereinsumfeld und hiesige Eishockeygemeinde gleichermaßen inspirieren – könnte aber auch zur Last werden. Gestartet wird erst einmal unterklassig.

Die Vorgeschichte im Schnelldurchgang: Insolvenzen und Neugründungen begleiten den Eishockeysport in Berlin seit Dekaden – den 1893 gegründeten BSchC etwa. 1974 und 1976 führte die Trainerlegende Xaver Unsinn mit seinem Topscorer Lorenz Funk den Club letztmals zu Titeln, 19 waren es insgesamt in der Vereinsgeschichte. 1982 zog der BSchC die Mannschaft wegen finanzieller Schwierigkeiten aus der Bundesliga zurück. 1983 bildete sich aus der »Konkursmasse« der BSC Preussen, der nach mehreren insolvenzbedingten Namenswechseln als ECC Preussen aufs Eis ging. Zurück zum BSchC: Nach dem Rauswurf der Eishockeyabteilung aus dem Stammverein entstand 2007 der Eissport- und Schlittschuh-Club 2007 (kurz: ESC 07) als Quasinachfolger des »Rumpf-BSchC«, der später zerfiel und aus dem Vereinsregister gelöscht wurde.

Ein Jahrzehnt mit Wiedergründungsversuchen und Namensstreits folgte, bis zum 17. Juli dieses Jahres: Die Hauptversammlung des ESC 07 stimmte für die Umbenennung in Berliner Schlittschuh-Club e. V. Der wird nun beim Amtsgericht Charlottenburg im Register geführt, indes ohne das alte Gründungsjahr 1893 im Namen. »Klar«, räumte Dallmann ein, »es wirkt ein bisschen konstruiert, sich in der Nachfolgeschaft des alten BSchC zu sehen«. Dennoch: Die Initiatoren wollen die Geschichte fortschreiben.

»Keine Luftschlösser«

Einfach wird das nicht. Heute ist der BSchC eine Art Küchentischverein, ohne Geschäftsstelle und Vereinsgelände: »Unsere Postanschrift ist meine Privatadresse«, sagt Dallmann. Er will »keine Luftschlösser« bauen, sondern erst mal Grundlagen schaffen.

Der Traditionsklub fängt ganz unten an: in der fünften Spielklasse, der Berliner Landesliga. Gleich zwei Teams sind gemeldet: »Wir haben neben der früheren ESC-07-Mannschaft die Zweite des ECC Preussen komplett übernommen«, sagt Dallmann. Das hat einen Grund: eine Insolvenz mit Vereinsauflösung. Der ECC räumt die Eisfläche für immer. Und für die erste ECC-Mannschaft aus der viertklassigen Regionalliga Ost (RLO) haben sich Dallmann und die Abwickler des ECC etwas einfallen lassen: Das Team samt Regionalligaplatz wird der BSchC übernehmen. Problemlos ist die neue Liaison nicht: Um das Finanzrisiko für den Verein auszuschließen, soll das Viertligateam in eine Unternehmergesellschaft (UG), eine »Mini-GmbH«, ausgelagert werden. Strittig waren Details des Kooperationsvertrags zwischen UG und BSchC-Vorstand. Bis zuletzt.

Wie schnell die Stimmung kippen kann, wurde am vergangenen Sonntag deutlich. Fans des Ex-ECC hatten zum offenen Stammtisch geladen, wirkten optimistisch, erwarteten klare Aussagen. Sie wurden enttäuscht. Das UG-Mitglied André Rhode behauptete vor den Versammelten, seitens der Gesellschaft seien alle Hausaufgaben erledigt worden, es läge nun am Vereinsvorstand. Präziser wurde er nicht, auch nicht auf Nachfragen. Unbeantwortet blieb die Kernfrage nach der definitiven RLO-Beteiligung. Hingegen war Teilnehmern bekannt, dass der BSchC-Vorstand, der der Veranstaltung fern geblieben war, seinerseits meint, die UG sei am Zuge. Aussage gegen Aussage also. Was ist, wenn das Projekt scheitert? »Dann suchen wir uns einen anderen Verein«, sagte Rhode auf jW-Nachfrage. Im Sekundentakt senkten sich Fanköpfe tiefer ins Bierglas. »Das kotzt mich hier an«, meinte einer. Dennoch: Resthoffnung blieb.

Punktlandung

Bis zum 31. August hatten UG und Vorstand Zeit, die Unterlagen beim für die RLO zuständigen Sächsischen Eissportverband einzureichen – einschließlich des von beiden Parteien zu unterzeichnenden Kooperationsvertrags. Punktlandung, die Partner verständigten sich. In der Nacht zu Dienstag vermeldete Präsident Dallmann gegenüber jW Vollzug: »Wir starten auch in der Regionalliga.«