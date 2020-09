Niederlande überstellen »Goyim«-Gründer

Karlsruhe. Die Niederlande haben den im Juli im niederländischen Heerlen festgenommenen Mitgründer der faschistischen »Goyim Partei Deutschland« an die Bundesrepublik ausgeliefert. Der deutsche Staatsangehörige Fadi J. sei Mittwoch vergangener Woche überstellt worden, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit. J. sei der Haftbefehl eröffnet worden, und es sei Untersuchungshaft angeordnet worden. Neben dem in den Niederlanden festgenommenen J. war im Juli in Berlin auch Marcus B. festgenommen worden. Die beiden Männer sollen Rädelsführer der Vereinigung sein. Sie betrieben laut Ermittlungsbehörden eine Internetseite, auf der sie »massenhaft und systematisch rechtsextremistisches Gedankengut« verbreiteten. So sollen sie den Holocaust geleugnet, den Hitlerfaschismus verharmlost und zur Ermordung jüdischer Mitbürger aufgerufen haben. (AFP/jW)