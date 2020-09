»Lächerlich und irrational«

Jan Woitas/dpa Polizeikräfte sichern den Bereich der Synagoge, wo der rechtsterroristische Anschlag erfolgte (Halle, 10.10.2019)

Nach dem rechtsterroristischen Anschlag am 9. Oktober 2019 im sachsen-anhaltischen Halle fiel die Polizei nicht nur durch nachlässige Tatortarbeit auf. Auch die verängstigten Menschen in der Synagoge hatte sie stundenlang im unklaren darüber gelassen, was vor ihrer Tür geschehen war. Eine Zeugin sagte am Dienstag, dem achten Prozesstag vor dem Oberlandesgericht, in Magdeburg aus, dass der Überwachungsmonitor den leblosen Körper von Jana L. gezeigt habe, der Passantin, die von Neonazi Stephan Balliet an dem Tag erschossen worden war. Die Zeugin und weitere Gemeindemitglieder, die an diesem Tag das höchste jüdische Fest Jom Kippur feierten, »haben aber lange nicht gewusst, was da überhaupt genau passiert war«, erklärte sie und betonte: »Es hat mich extrem verwundert, dass es da keine gute Kommunikation mit der Polizei gab«.

Als der angeklagte Rechtsterrorist versucht hatte, die Tür zu sprengen, habe die Zeugin einen lauten Knall gehört. »Ich ging davon aus, dass ein Unfall passiert ist«, erinnerte sie sich. Später hätten Männer an der Überwachungskamera »Lauft, lauft!« gerufen. Sie habe Schwarzpulver gerochen, in der Synagoge sei man dann den Anweisungen gefolgt, von den Fenstern wegzubleiben. Gewundert habe sie sich darüber, dass die Polizei an diesem Tag vor dem Gebäude nicht präsent war. Ein weiterer Zeuge berichtete am Dienstag nachmittag, er habe am Monitor gesehen, wie der Angeklagte sein erstes Opfer auf der Straße ermordete. »Jeder Schuss war ein Schuss ins Herz«, sagte er. Einigen sei dann klargeworden, dass dies ein Angriff ist. »Wir mussten eine Person festhalten, er wollte raus, kämpfen«, so der Zeuge.

Befragt wurde auch ein aus den USA stammender Rabbiner. Er schilderte, an dem Oktobertag seien 52 Menschen aus mehreren Ländern in der Synagoge zusammengekommen. Man habe sich in Halle getroffen, statt in einer übervollen Synagoge in Berlin zu feiern. Die Explosion habe ein Gebet unterbrochen, sagte er. Zügig habe man die Mitglieder angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen. Mehrere Männer hätten die Synagogentür von innen verbarrikadiert.

Schockiert habe ihn das Verhalten der Polizei. Als diese nach der Tat abends die Mitglieder der jüdischen Gemeinde mit einem Bus aus der Synagoge brachten, habe man ihm untersagt, Essen mitzunehmen, obwohl die Menschen den ganzen Tag lang nichts zu sich genommen hätten. »Wir wurden eher wie Verdächtige behandelt denn als Opfer«, sagte der 33jährige Geistliche. Der Bus habe im Blickfeld von Reportern und Fotografen gestanden. Als Seelsorgerin sei eine katholische Nonne gekommen. Auch das sei für viele Gemeindemitglieder schwierig gewesen. Bis zum Abend habe der Rabbiner nicht gewusst, wo er die Nacht verbringen könnte. Aus der Fahrt zum Hotel habe die Polizei dann »eine große Show gemacht«. Der Rabbiner bezeichnete deren Verhalten als »lächerlich und irrational«.

Schon am am vergangenen Mittwoch hatten sich Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) im Zeugenstand ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Viele Fragen der Vorsitzenden Richterin Ursula Mertens konnten sie nicht beantworten, sprachen von Erinnerungslücken oder fehlender Fachkompetenz. Letzteres warfen auch mehrere Nebenklageanwälte dem BKA vor: Teilweise hätten sich Polizisten ohne hinreichende Kenntnisse mit der Sicherung von Daten befasst. Ein BKA-Ermittler habe noch nicht einmal das rassistische »Manifest« des Christchurchattentäters gekannt, obwohl sich Balliet nachweislich daran orientiert habe, rügte ein Anwalt. Bei dem Anschlag im neuseeländischen Christchurch im März 2019 starben 51 Menschen, ebenso viele wurden teils schwer verletzt. Die Ahnungslosigkeit habe dazu geführt, dass die Polizei die Kontakte des Rechtsterroristen Balliet nicht ausermittelt habe.