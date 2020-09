Zwischenstand: 400 Euro für Otto Köhlers SPD-Parteibuch

Berlin. In der Wochenendausgabe vom 29./30. August stellte jW-Autor Otto Köhler sein früheres SPD-Parteibuch für eine Auktion zur Verfügung. Zwischenstand: Das derzeitige Höchstgebot liegt bei 400 Euro. Noch bis zum Mittwoch nachmittag, 15 Uhr, kann mitgesteigert werden. Gebote per E-Mail bitte an aktion@jungewelt.de – der Erlös kommt der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) zugute. (jW)