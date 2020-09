Waffenstillstand verkündet

Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Der Grenzübergang Kerem Schalom ist für den Warenverkehr wieder geöffnet (Gaza, 1.9.2020)

Israel und die im Gazastreifen regierende Hamas haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt. Israel öffnete nach offiziellen Angaben am Dienstag den einzigen Grenzübergang für Waren und ermöglichte so wieder die Einfuhr von Treibstoff in das Küstengebiet. Auch die vor zwei Wochen gesperrte Fischereizone vor dem Gazastreifen soll wieder auf 15 Seemeilen (28 Kilometer) ausgeweitet werden. Im Gegenzug verzichtet die Hamas darauf, Brand- und Sprengstoffballons nach Israel fliegen zu lassen.

Die Hamas hatte die Waffenruhe am Montag abend verkündet. Vorausgegangen waren Vermittlungsbemühungen Katars und auch Ägyptens. In den vergangenen Wochen waren im Gazastreifen regelmäßig Brand- und Sprengstoffballons gestartet sowie vereinzelt Raketen abgefeuert worden. Arabischen Medienberichten zufolge wollte die Hamas so Druck auf Israel ausüben. Sie verlangte demnach etwa die Ausstellung weiterer Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser in Israel.

Israels Armee wiederum flog regelmäßig Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Zudem wurde nur noch der Transport wichtiger humanitärer Güter in den Gazastreifen erlaubt. Der Treibstoffmangel legte das einzige Elektrizitätswerk in dem Gebiet lahm. Hinzu kam, dass dort in der vergangenen Woche erstmals Coronafälle außerhalb spezieller Quarantäneeinrichtungen nachgewiesen wurden.

Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte am Dienstag im Armeeradio, ausschlaggebend für die Waffenruhe seien die israelischen Strafmaßnahmen insbesondere im Energiebereich, der jüngste Coronaausbruch sowie Geld aus Katar gewesen. In einer Mitteilung des Regierungschef in Gaza, Jahja Sinwar, hieß es, als Teil der Bemühungen zur Beruhigung der Lage solle eine Reihe von Projekten verkündet werden. Diese sollten die Lage der Palästinenser verbessern und die Folgen der Coronakrise lindern.

Israel hatte 2007 die Blockade des Gazastreifens verschärft, die schon damals von Ägypten mitgetragen wurde. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. Rund zwei Millionen Einwohner leben in dem Gebiet am Mittelmeer. (dpa/jW)