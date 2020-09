Feilschen um Filetstücke

Oliver Berg/dpa Für den Erhalt der Warenhauskette müssten die Gläubiger auf ihre Forderungen verzichten (Essen, 1.9.2020)

Wie geht es weiter mit »Galeria Karstadt-Kaufhof«? Am Dienstag versammelten sich die Gläubiger in Essen, um über einen Insolvenzplan für das laufende Schutzschirmverfahren zu beraten und darüber abzustimmen.

Nach Angaben der Verdi-Landesbereichsleiterin für Handel, Silke Zimmer, sind aktuell 47 der 172 Filialen von der Schließung bedroht. 5.900 der 28.000 Beschäftigten bei »Galeria Karstadt-Kaufhof« fürchten um ihre Jobs, berichtete der WDR am Dienstag online. Sie werden in eine Transfergesellschaft überführt.

In den betroffenen Städten geht die Angst vor einem Leerstand der Warenhäuser um, die mitten in der City liegen. Wer soll die riesigen Verkaufsflächen in Zukunft nutzen? Zu den stark bedrohten Standorten gehören Topadressen auf der Zeil in Frankfurt am Main, in der Hamburger Mönckebergstraß und am Stachus in München ebenso wie weniger bekannte in Dessau, Flensburg, Iserlohn oder Neubrandenburg. In Berlin stehen die Filialen in der Gropius-Passage und in Hohenschönhausen vor dem Aus.

Die seit längerem angeschlagene Kaufhauskette ist wegen der Coronapandemie noch schwerer in die Krise geraten. Die Filialen mussten wochenlang schließen, was in diesem Jahr zu einen Umsatzverlust von einer Milliarde Euro führte. Durch den Sanierungsplan erhofft sich »Galeria Karstadt-Kaufhof«, innerhalb weniger Jahre in die schwarzen Zahlen zurückkehren zu können.

Vor dem Eingang des Veranstaltungsortes in der Essener Messehalle demonstrierten Betriebsräte und Mitglieder der Gewerkschaft Verdi für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Die Demonstrierenden forderten die Übernahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Filialen, die auf der Schließungsliste stehen, berichtete dpa. Die Parole: »Zukunft statt Kahlschlag.« Verdi forderte die Gläubiger auf, dem Insolvenzplan der Unternehmungsführung zuzustimmen und damit den Weg für den Erhalt der Kaufhauskette freizumachen. »Die Alternative ist eine Zerschlagung des Konzerns«, warnte am Dienstag Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.

Der Insolvenzplan beinhaltet einen weitgehenden Verzicht der Vermieter, Lieferanten und anderer Gläubiger auf ihre Forderungen. Nur so könne ein Neuanfang gelingen. Es soll dabei um 2,2 Milliarden Euro gehen. Eine der größten Gläubigergruppen sind demnach die Beschäftigten selbst. Insider gingen davon aus, dass die Versammlung dem Insolvenzplan zustimmen werde – so können die Gläubiger zumindest noch auf einen, wenn auch kleinen Teil der geforderten Summe hoffen.

Bei einer Zerschlagung des Konzern wäre vermutlich das gesamte Geld verloren. Obwohl rund tausend Gläubiger erwartet wurden, waren nach Angaben des WDR zu Beginn der Versammlung nur etwa einhundert anwesend. Die finanzielle Situation bei »Galeria Karstadt-Kaufhof«, besprachen die Gläubiger hinter verschlossenen Türen mit dem Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz, der 2012 bei dem Versuch die Drogeriekette Schlecker zu retten, scheiterte. Eine Entscheidung stand bis jW-Redaktionsschluss nicht fest.

Die Gewerkschaft werde weiter um die bedrohten Arbeitsplätze kämpfen, so Nutzenberger. Sie war zuversichtlich, dass noch weitere Filialen erhalten werden könnten und forderte Investitionen in das Unternehmen, aber auch Klarheit für die Beschäftigten. Dabei stünden der Insolvenzverwalter, das Galeria-Management und der Eigentümer, die österreichische Signa-Gruppe in der Verantwortung. Gleichzeitig müsse mit den Gemeinden über die Zukunft der Filialen gesprochen werden.