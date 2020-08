Ein Klassenunterschied

Gabriel Buoys/pool AFP/AP/dpa Spielerinnen von Olympique Lyon küssen den gewonnenen Pokal (San Sebastián, 30.8.2020)

Nicht erst am Ende war es eine klare Sache: 3:1 gewann Olympique Lyon am Sonntag im Estadio Anoeta in San Sebastián (Donostia) das Finale der Champions League der Frauen gegen den VfL Wolfsburg. Für die französische Übermannschaft war es bereits der fünfte Titel in Folge. Seit dem 31. Mai 2018 hat sie kein Pflichtspiel mehr verloren. Die Gegnerinnen aus Wolfsburg scheiterten zum fünften Mal nacheinander in der Champions League an den Französinnen (zuvor 2016 und 2018 im Finale, 2017 und 2019 jeweils im Viertelfinale).

Vor dem Endspiel hatten Expertinnen und Experten vor allem hierzulande noch gemunkelt, Lyon wirke in dieser Saison durchaus schlagbar; mit Ada Hegerberg (nach Kreuzbandriss noch nicht fit), Nikita Parris (Gelbsperre) und Amandine Henry (verletzt) fehlten dem Team von Trainer Jean-Luc Vasseur auch drei wichtige Spielerinnen. Dennoch machte OL vom Anpfiff an klar, dass für den deutschen Meister und Pokalsieger in diesem Finale nichts zu holen sein würde. Lyon störte mit frühem und intensivem Pressing das Aufbauspiel der Wölfinnen, erzwang so immer wieder Fehler. Der VfL wirkte nervös und konnte in der ersten Hälfte nur selten für Entlastung sorgen.

Das Team von Trainer Stephan Lerch bekam vor allem die französische Flügelspielerin Delphine Cascarino nie in den Griff. Cascarino war es dann auch, die den ersten Treffer von Eugénie Le Sommer einleitete (25.). Zwar scheiterte Le Sommer zunächst noch an der Wolfsburger Keeperin Friederike Abt, die den Ball aber nicht festhalten konnte, so dass die Französin die nächste Gelegenheit zur Führung nutzte.

Wolfsburg fand auch danach nicht ins Spiel, war dem Gegner phasenweise deutlich unterlegen. Lyon hingegen schaltete und waltete, wie es wollte, profitierte dabei immer wieder von Fehlern der Wolfsburger Hintermannschaft. Kurz vor der Pause ließ sich die Verteidigung erneut von Cascarino überspielen, die den Ball zu Saki Kumagai brachte. Die Japanerin überlegte nicht lange und erhöhte per gezieltem Fernschuss von kurz vor der Strafraumgrenze auf 2:0.

In der Defensive waren die Wolfsburgerinnen nicht auf der Höhe, im Angriff fehlten ihnen die Mittel, um die stabile Abwehr von Lyon unter Druck zu setzen. Immer wieder segelten Flanken aus schlechten Positionen in den Strafraum von Lyon. Wolfsburgs Kapitänin und Topangreiferin Pernille Harder, die vor dem Spiel ihren Wechsel zum FC Chelsea bekanntgegeben hatte, blieb komplett abgemeldet.

Nach dem Wiederanpfiff gelang es Wolfsburg dann doch einmal, hinter die Abwehr um Starverteidigerin Wendie Renard zu kommen. Prompt wurde es gefährlich: Ewa Pajor legte für Alexandra Popp auf, die per Kopf den Anschlusstreffer erzielte. Lyon kam danach etwas aus dem Rhythmus, verlor an Dominanz. Wolfsburg wirkte im Angriff jedoch zu limitiert, um daraus Kapital schlagen zu können.

Gegen Ende hatten die Französinnen das Spiel wieder im Griff und kamen nach Vorlage der starken Le Sommer noch zum 3:1 durch Sara Björk Gunnarsdóttir. Kurioserweise stand die Isländerin im Juli noch in Wolfsburg unter Vertrag, wechselte anschließend aber nach Lyon. Antreten durfte sie, da die Champions-League-Teilnehmerinnen für das Turnier in San Sebastian bis zu sechs Sommerzugänge nachnominieren durften.

Olympique Lyon spielte an diesem Abend auf einem anderen Level als die Wolfsburgerinnen. Wie lange die Französinnen ihre Vormachtstellung angesichts der hohen Investitionen in Spanien und vor allem England noch halten können, gehört zu den spannenden Fragen im europäischen Frauenfußball der kommenden Jahre.