Betriebsratswahlen bei Wirecard eingeleitet

Berlin. Mit einer Wahlversammlung in der Zentrale der Wirecard AG in Aschheim bei München, hat Verdi auch die letzte Wahlversammlung in der Wirecard-Unternehmensgruppe erfolgreich durchgeführt. Damit haben sich die Beschäftigten in nunmehr sieben der insgesamt neun Unternehmen der wegen Korruption in die Insolvenz geratenen Fintech-Unternehmensgruppe für die Gründung eines Betriebsrates ausgesprochen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit.

Ziel sei es, in Kürze entsprechende Gremien in allen Tochterunternehmen zu wählen, denn ein gewählter Betriebsrat könne mit der Unternehmensleitung über einen Sozialplan verhandeln. (jW)