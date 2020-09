Senat kassiert Sonderzahlung

Monika Skolimowska/dpa 1.-Mai-Demo am Brandenburger Tor in Berlin (2019)

Eigentlich sollten alle rund 125.000 Beamten und Angestellten im Landesdienst Berlins mit einem Einkommen unter 5.000 Euro brutto ab November eine monatliche Hauptstadtzulage in Höhe von 150 Euro bekommen. Doch diese lange vor der Coronapandemie beschlossene Regelung könnte kippen.

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) nannte vergangenen Dienstag vor der Presse die Zulage nun ausgerechnet wegen der Pandemie nicht mehr vermittelbar. Angesichts der auf den Shutdown folgenden schweren Rezession sowie steigender Erwerbslosen- und Kurzarbeiterzahlen sei die Prämie für die Berliner Landesbediensteten aus der Zeit gefallen. Das steht laut Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in einem internen Papier der Senatsfinanzverwaltung. Außerdem stellt sich die »Tarifgemeinschaft deutscher Länder« (TdL), Unternehmerverband für den öffentlichen Dienst der Bundesländer, quer. Mit der TdL werde noch verhandelt, so Kollatz, der stellvertretender Vorsitzender in diesem Gremium ist. Nach derzeitigem Stand drohen Berlin bei einer Zahlung der Hauptstadtzulage ohne TdL-Zustimmung Strafen bis hin zum Ausschluss aus der Tarifgemeinschaft.

Die Berliner Senatsfinanzverwaltung verweist in dem vom RBB zitierten internen Papier aber auch auf die inzwischen miserable Haushaltslage der Stadt. Die Hauptstadtzulage wird mit Kosten von rund 250 Millionen Euro jährlich veranschlagt, die vor der Coronapandemie bei üppigen Steuereinnahmen leicht zu stemmen schienen. Mittlerweile geht die Behörde von einem strukturellen Defizit von zwei Milliarden Euro im Jahr 2022 aus. Entsprechend groß sei der Kürzungsdruck. Warum nun allerdings ausgerechnet die erst vor kurzem hochgelobten Landesbeschäftigten auf die Aufbesserung ihres Gehalts verzichten sollen, erläutert der übertariflich entlohnte Senator nicht.

Im November 2019 hatte sich die »rot-rot-grüne« Koalition in Berlin auf die Zulage in Höhe von 150 Euro monatlich geeinigt. Erhalten sollen sie die Beschäftigten im unmittelbaren Landesdienst, in den landeseigenen Kitas sowie in den städtischen Betrieben, die unter die Landeshaushaltsordnung fallen, wie etwa einige Theater. »Der Senat hat mit der geplanten Hauptstadtzulage anerkannt, dass es dringlich ist, die Bezahlung der Landesbeschäftigten zu verbessern«, erklärte vor kurzem Frank Wolf, Leiter des Verdi-Landesbezirks Berlin-Brandenburg. Die Dienstleistungsgewerkschaft hatte zu Beginn der Diskussion um die Zulage angeboten, das Vorhaben tariflich abzusichern – entweder über einen eigenen Tarifvertrag oder über die Einbeziehung in die aktuell geltenden Verträge. Das unterblieb jedoch.

Den jetzt vom Finanzsenator ins Spiel gebrachten Rückzieher lehnt Wolf entschieden ab. Bei den betroffenen Beschäftigten im Landesdienst würde das einen »Vertrauensverlust mit langfristigen Auswirkungen« nach sich ziehen, sagte er. »Die Zulage wäre ein Baustein, den öffentlichen Dienst in Berlin attraktiver zu machen. Diese Chance sollte nicht vergeben werden.« Verdi sei nach wie vor zu Gesprächen bereit, um gemeinsam einen Weg aus der schwierigen Lage zu finden.