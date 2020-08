Indien wirft China Grenzprovokation vor

Neu-Delhi. Indien hat China Provokationen an der Grenze in der Himalajaregion Ladakh vorgeworfen. Chinesische Truppen hätten mit Militärbewegungen in der Nacht zum Sonntag versucht, den Status quo an der Grenze am Südufer des Sees Pangong Tso zu ändern, erklärte das indische Verteidigungsministerium am Montag. Indische Truppen seien dem zuvorgekommen und hätten Maßnahmen ergriffen, um ihre Positionen »zu verteidigen«. Mitte Juni waren bei einem militärischen Zusammenstoß mindestens 20 indische Soldaten getötet worden, aus Beijing wurden keine Angaben zu Opfern gemacht. Anschließend fanden Deeskalationsgespräche von Militärvertretern statt. (dpa/jW)