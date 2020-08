Vor dem Ende einer Ära

AP Photo/Risto Bozovic/dpa Freude über Abwahl der Sozialdemokraten in Montenegro: Anhänger der Oppositionsgruppen am frühen Montag in Podgorica

Überraschung in Montenegro: Bei den Parlamentswahlen am Sonntag hat die Opposition einen knappen Sieg errungen. Zwar erhielt die seit knapp drei Jahrzehnten regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) rund 35 Prozent der abgegebenen Stimmen, doch folgt knapp hinter ihr das Bündnis »Für die Zukunft Montenegros« mit 32,5 Prozent. Auch die beiden Listen »Frieden ist unsere Nation« und »Schwarz auf Weiß« zogen in die 81 Sitze umfassende Skupstina in Podgorica ein. Zusammen stellen die Listen der Opposition somit 41 Abgeordnete. Bei den gleichzeitig abgehaltenen Lokalwahlen zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Die Listen der Opposition konnten in vielen Gemeinden deutliche Zuwächse verzeichnen, die DPS erreichte rund ein Drittel der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der staatlichen Wahlbehörde trotz der Coronapandemie bei 76,6 Prozent und war damit um drei Prozentpunkte höher als vor vier Jahren. Der Stimmungsumschwung dürfte nicht zuletzt der offenen Parteinahme der Serbisch-Orthodoxen Kirche (SOK) geschuldet sein. Deren Anhänger gehen seit mehreren Monaten immer wieder gegen das im vergangenen Dezember verabschiedete Gesetz zur Religionsfreiheit auf die Straße. Sie befürchten, dass durch die Vorordnung kirchliche Besitztümer in die Hand des Staates fallen könnten. Die DPS hat sich mit dem Gesetz offen gegen die SOK gestellt, der sich eine Mehrheit der Montenegriner zugehörig fühlt. Auch sorgte es für Spannungen zwischen Podgorica und Belgrad. Die serbische Regierung, die sich als Schutzmacht der SOK betrachtet, sieht in dem Gesetz eine Einschränkung der Religionsfreiheit.

Offen bleibt, wie die DPS unter ihrem Parteivorsitzenden Milo Djukanovic auf den drohenden Machtverlust reagieren wird. Zwar kündigte Djukanovic, der auch Präsident Montenegros ist, in der Nacht zu Montag an, das Ergebnis respektieren zu wollen. Doch für ihn geht es nicht nur um die Mehrheit im Parlament. In den vergangenen 30 Jahren hat er ein System des politischen und wirtschaftlichen Klientelismus geschaffen, das ihm und seinen Getreuen weitreichende Kontrolle über das Adrialand sichert, wobei die Grenze zwischen organisierter Kriminalität und staatlicher Macht verschwimmt.

Das knappe Ergebnis könnte der DPS in die Hände spielen. Die drei erfolgreichen Oppositionsgruppen sind politisch sehr verschieden. Der einzige gemeinsame Nenner ist die Abwahl der DPS. Dagegen präsentiert sich Djukanovic als Garant für die »euroatlantische Integration« der ehemaligen jugoslawischen Republik. So sorgte er trotz Massenprotesten dafür, dass Montenegro 2017 als 29. Mitglied der NATO beitrat. Als nächster Schritt ist die Aufnahme in die Europäische Union vorgesehen.

EU und USA wissen um den Nutzen Djukanovics für ihre Zwecke. Während die Opposition den Präsidenten als Diktator bezeichnet, bleibt es aus Brüssel und Washington ruhig, wenn es um die Zustände in Montenegro geht. Dazu trägt auch bei, dass das Bündnis »Für die Zukunft Montenegros« von der »Demokratischen Front« angeführt wird. Diese hatte gegen den NATO-Beitritt mobilisiert und spricht sich für gute Beziehungen mit Moskau und Belgrad aus.

Ausgeschlossen ist zudem nicht, dass innenpolitische Spannungen geschürt werden könnten. Wenige Tage vor der Wahl hatte Djukanovic davor gewarnt, dass eine von Belgrad aus gesteuerte antimontenegrinische Koalition versuchen würde, Unruhe zu stiften. Bereits bei der letzten Parlamentswahl 2016 sorgte ein angeblich in letzter Minute verhinderter Staatsstreich für Aufsehen. Damals wurden am Tag der Abstimmung 20 serbische und montenegrinische Staatsbürger festgenommen. Ihnen wurde vorgeworfen, Gewalt provozieren und Djukanovic umbringen zu wollen, um den Beitritt zur NATO zu verhindern. Die Opposition sprach indes von einer Inszenierung der Regierung.