Rekordzahl von Bränden in Brasilien

Manaus. Die Zahl der Brände im brasilianischen Amazonasgebiet steigt weiter an. Allein im Bundesstaat Amazonas hat das Nationale Institut für Weltraumforschung INPE zwischen 1. August und 30. August 7.766 Feuer festgestellt. Dies ist der höchste Wert für August, seit die Erhebung im Jahr 1998 begann. Die meisten Brände werden Experten zufolge gelegt, um die Flächen dann für Landwirtschaft, insbesondere Viehzucht, zu nutzen. Das Umweltministerium hatte am Freitag zunächst angekündigt, alle Operationen zur Eindämmung der illegalen Abholzung in den neun Bundesstaaten Amazoniens sowie zur Brandbekämpfung aus Budgetgründen von Montag an auszusetzen. Nachdem sich Vizepräsident Hamilton Mourão einschaltete, hieß es dann am Freitag abend, alle Vorhaben würden normal weiter verfolgt. (dpa/jW)