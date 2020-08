Sudan: Friedensvertrag mit Rebellengruppen

Juba. Die sudanesische Regierung hat am Montag ein Friedensabkommen mit der wichtigsten Rebellenallianz des Landes unterzeichnet. Nachdem die »Sudan Revolutionary Front« (SRF), ein Bündnis von Rebellengruppen aus der westlichen Region Darfur und den südlichen Bundesstaaten Südkordofan und Blue Nile, sich bereits am Sonnabend mit der Regierung darauf verständigt hatte, folgte am Montag die formelle Unterzeichnungszeremonie in der Hauptstadt des Nachbarlands Südsudan, Juba. Dort fanden seit Ende 2019 die Vermittlungsgespräche statt. Der Friedensschluss mit den Rebellen, die 17 Jahre lang gegen die Regierung des gestürzten Expräsidenten Omar Al-Baschir gekämpft hatten, gilt als wichtiger Schritt im Hinblick auf das Ziel der Übergangsregierung, die vielfältigen und lange bestehenden Konflikte im Land zu lösen. (Reuters/jW)