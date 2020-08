Späte Korrektur

Florian Boillot Max Zirngast, hier auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin am 11. Januar 2020

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat jW-Autor Max Zirngast auch vor österreichischen Gerichten recht bekommen. Zirngast, der drei Monate in der Türkei wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Gefängnis gesessen hatte, bevor er im September 2019 freigesprochen worden war, hatte Ende letzten Jahres Einspruch gegen Ermittlungstätigkeiten der Grazer Staatsanwaltschaft erhoben. Wie nach seiner Rückkehr nach Österreich publik geworden war, hatte auch diese gegen ihn wegen desselben Vorwurfs ermittelt.

Brisant an den Ermittlungen war insbesondere, dass sich die Grazer Staatsanwaltschaft mit einem Rechtshilfeersuchen wegen Informationsübermittlung an die türkische Justiz gewandt und dieser darin zu verstehen gegeben hatte, dass gegen Zirngast auch Erkenntnisse der österreichischen Kriminalpolizei vorlägen. Als die »Solidaritätskampagne Free Max Zirngast« das Vorgehen der Behörden skandalisierte, sprach die Staatsanwaltschaft noch von einer unnötigen »Aufbauschung« der Angelegenheit. Sie habe gar nicht anders gekonnt, als Ermittlungen aufzunehmen, da es ihre Pflicht sei, auch gegen im Ausland angeklagte Österreicher zu ermitteln (siehe jW vom 17.1.2020).

Wie am Freitag bekannt wurde, lagen inkriminierende Ermittlungsergebnisse seitens österreichischer Behörden aber gar nicht vor, urteilte nun auch das Grazer Oberlandesgericht (OLG) in der Begründung des auf den 17. August datierten Beschlusses, die junge Welt vorliegt. Dem von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Berichts des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ließen sich »keinerlei verdachtsbegründende Ansätze entnehmen«. Der an die türkischen Behörden übermittelte falsche Eindruck vom Vorliegen verdachtserhärtender Ermittlungsergebnisse aus Österreich hätte Zirngasts Verfahrensposition in der Türkei gefährden und die Haftdauer verlängern können, folgerte das OLG weiter und gibt auch hierin dem Einspruch recht.

Außerdem hätte Zirngast unverzüglich über Ermittlungstätigkeiten in Österreich gegen ihn unterrichtet werden müssen. Die Argumentation der Staatsanwaltschaft, wonach diese seine Meldeadresse nicht zweifelsfrei habe ermitteln können, überzeugte das Oberlandesgericht nicht. Zirngast habe im gesamten Verlauf der Ermittlungen in Kontakt mit den österreichischen Behörden gestanden, und es seien auch mehrere Kontaktadressen von Zirngast sowie seiner Familie in die Akten mit aufgenommen worden.

»Das Oberlandesgericht hat uns in allen Punkten recht gegeben. Das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Graz war rechtswidrig. Dadurch wurde mein Mandant gefährdet. Auch, dass Zirngast erst mit einem Jahr Verspätung darüber informiert wurde, war rechtswidrig«, fasste Anwalt Clemens Lahner den Beschluss gegenüber jW zusammen. Für Zirngast selbst dürfte die Entscheidung des Oberlandesgerichtes keine großen Konsequenzen mehr haben, wurden doch die Ermittlungen in Österreich nach dem Freispruch in der Türkei ebenfalls eingestellt.

»Zu meinem Glück hatten die österreichischen Ermittlungstätigkeiten, soweit uns bekannt, keine negativen Auswirkungen auf mein Verfahren in der Türkei. Das hätte aber auch ganz anders laufen können«, so Zirngast gegenüber jW. Er erhoffe sich allerdings eine Signalwirkung vom nun gefällten Urteil: »Ich hoffe, dass diese Entscheidung einen Präzedenzfall darstellt. Ich hoffe, die österreichische Justiz wird in Zukunft keine Schützenhilfe mehr für die türkische Willkürjustiz leisten.«

Ähnlich äußerte sich die »Solidaritätskampagne Free Max Zirngast« in einer Stellungnahme vom Freitag: »Die europäische Justiz und die europäischen Regierungen sollten nicht mehr mit der türkischen Justiz kooperieren, der es um die Unterdrückung von Oppositionellen und abweichenden Meinungen geht. Sondern sie sollten klarmachen, dass sie dieses Spiel nicht mehr mitmachen und sich für die Rechte ihrer Staatsbürger einsetzen. Wir hoffen, die Causa Max Zirngast und der jetzt erfolgte Beschluss des OLG haben einen kleinen, bescheidenen Beitrag hierzu geliefert.«