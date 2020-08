Feilschen um Stromrichtung

imago images/penofoto Geht es nach dem deutschen Finanzminister, nimmt die BRD bald eine Monopolstellung unter den Netzbetreibern in der EU ein

Die Bundesregierung würde gerne Anteile am niederländischen Stromnetzbetreiber Tennet erwerben, die Regierung in Den Haag fürchtet aber eine zu große deutsche Einflussnahme. Die Gespräche ziehen sich deshalb wie Kaugummi. Ein Treffen in Berlin brachte vorletzte Woche erneut keinen Fortschritt.

Um zu verstehen, worum es geht, ist es nötig, einen Blick darauf zu werfen, wie das deutsche Hochspannungsnetz organisiert ist: Vier Unternehmen haben Deutschland unter sich aufgeteilt. Amprion ist in NRW, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und einem kleinen Teil von Bayern aktiv. 50 Hertz auf dem früheren Gebiet der DDR, in Berlin und in Hamburg. Transnet BW betreibt das Stromnetz in Baden-Württemberg.

Für Hessen, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und den größten Teil Bayerns ist die Tennet GmbH mit Sitz in Bayreuth zuständig. Sie ist eine Tochter der Tennet Holding, die wiederum zu hundert Prozent im Besitz des niederländischen Staates ist. 2009 kaufte die Tennet Holding für 885 Millionen Euro vom Energieriesen Eon fast 13.000 Kilometer Hochspannungsleitungen. Eon war zum Verkauf gezwungen, weil die EU-Kommission mehr Wettbewerb in der Strombranche verlangte. Mit der Übernahme wurde Tennet der erste grenzüberschreitende Netzbetreiber in Europa.

Was die Niederländer damals wohl nicht ahnten: Um das Stromnetz für die Energiewende in beiden Ländern fit zu machen, ist viel Geld nötig. Die Entfernungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern sind in Deutschland ungleich größer als in den Niederlanden. »Stromautobahnen« müssen gebaut werden, um die Energie aus den Windparks im Norden in die Industriestandorte in Bayern und Baden-Württemberg zu transportieren.

Bis 2029 rechnet Tennet mit Investitionen von mindestens 40 bis 50 Milliarden Euro. Das geht aus einem Brief des niederländischen Finanzministers Wopke Hoekstra vom 19. Mai an das Parlament in Den Haag hervor. 70 Prozent davon werde der Umbau des deutschen Netzes verschlingen, so Hoekstra. Die Tennet Holding hat dafür einen Kapitalbedarf in Höhe von 5,3 Milliarden Euro, die im Moment vom niederländischen Staat zu tragen wären. »Diese Entwicklung unterstreicht für das Kabinett die frühere Zielstellung, das finanzielle Risiko bei den deutschen Aktivitäten zu verringern«, stellte Hoekstra in seinem Brief fest, der in Niederländisch auf der staatlichen Internetseite ­Rijksoverheid. nl nachzulesen ist.

Dass die Niederlande das Stromnetz der BRD umbauen sollen, stößt in Den Haag auf viel Kritik. Laut Hoekstra bieten sich mehrere Wege aus dem Dilemma an: Die Tennet Holding geht an die Börse und besorgt sich dort das Kapital, behält aber die Mehrheit der Aktien. Oder ein privater Investor übernimmt eine Minderheitsbeteiligung. Oder das Deutschland-Geschäft wird komplett verkauft.

Im Moment favorisieren die Niederlande die vierte Variante: Deutschland wird als Geldgeber mit ins Boot geholt. Berlin und Den Haag haben darüber in einer gemeinsamen Erklärung (Joint Declaration of Intent) vom 19. Mai auch grundsätzlich eine Einigung erzielt. Bei der konkreten Ausgestaltung hakt es allerdings bis jetzt gewaltig.

Die Bundesregierung will für eine Beteiligung an Tennet auch Einfluss auf das Tagesgeschäft nehmen, die Niederlande wollen Deutschland nur eine Minderheitsbeteiligung ohne großes Mitspracherecht zugestehen. Das gebiete die nationale Sicherheit, heißt es in einer Sicherheitsanalyse, die Finanzminister Hoekstra dem Brief an das Parlament in Den Haag beigelegt hat. Beide Seiten geben sich bis zum ersten Quartal 2021 Zeit, zu einer Einigung zu kommen. Bis dahin will die niederländische Regierung mit keinem anderen Interessenten verhandeln.

Aber auch die deutsche Seite ist uneins. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bevorzugt laut Handelsblatt vom vergangenen Mittwoch eine Beteiligung an der deutschen Tochter Tennet GmbH. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) möchte hingegen Anteile an der niederländischen Muttergesellschaft erwerben, was auch die Niederlande priorisieren. Tennet wäre dann nämlich ein ernstzunehmender Konkurrent in Europa, dem sich auch noch andere anschließen könnten wie zum Beispiel Elia aus Belgien oder Energinet aus Dänemark.