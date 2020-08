»Werde dort weiter für eine bessere Gesellschaft streiten«

imago images / ZUMA Wire Zensur nach Gutdünken: Große Internetplattformen entscheiden nach ihren eigenen Regeln (Symbolbild)

Auf der Foto- und Video-Internetplattform »­Instagram« kennt man Sie unter dem Namen »­@­dreckiger_kommunist«. Was machen Sie dort?

Ich thematisiere vor allem die Klimakatastrophe, stelle mich gegen Rassismus sowie Faschismus und mache auf soziale Ungerechtigkeit aufmerksam. Insbesondere erstelle ich dafür sogenannte Memes, also witzige Symbolbilder mit kurzen Textbotschaften. Damit möchte ich vor allem eine junge Zielgruppe erreichen. Der Name »@dreckiger_kommunist« ist ironisch gemeint und soll eine Kunstfigur darstellen.

Wie viele Menschen haben Sie damit erreicht?

Mein erfolgreichstes Bild richtete sich gegen deutsche Waffenexporte in Krisengebiete und erreichte über 16.000 Likes und 130.000 Konten. Meinem Instagram-Kanal folgten rund 36.600 Nutzer, bevor er gesperrt wurde. Er war damals der größte linke Instagram-Account in Deutschland, nach dem der Partei Die Linke.

Mit welcher Begründung wurde Ihr Benutzerkonto blockiert?

Mit »@dreckiger_kommunist« wurde nun schon das zweite Mal ein Account von mir gesperrt. Mein Privatkonto »@robert_parra97« wurde bereits im Dezember geblockt und erst nach fünf Monaten wieder freigegeben. Wenn Bilder gelöscht oder Profile gesperrt werden, weist Instagram pauschal auf die Nutzungsbedingungen hin. Verstöße gegen sie reichen von der Unterstützung terroristischer Vereinigungen über Gewaltaufrufe bis zu weiteren schwerwiegenden Vorwürfen. Ich habe mit keinem meiner beiden Konten gegen die Richtlinien von Instagram verstoßen.

Warum, glauben Sie, hat man dann Ihre Konten auf Instagram abgeschaltet?

Das hat wohl politische Gründe. Instagram ist ein großer Konzern, der durch Werbeeinnahmen Geld verdient und selbst politische Interessen verfolgt, und eine Tochter von Facebook. Es gibt viele Beispiele für linke Kanäle auf Instagram und Facebook, die plötzlich verschwinden – zum Beispiel war vor einigen Monaten plötzlich der Kanal der Linksjugend Solid in Stralsund weg, dem mehr als 40.000 Nutzer auf Instagram folgten. Es gibt etliche Benutzerkonten der politischen Rechten, die rassistische und menschenverachtende Ideologie verbreiten und nicht gesperrt werden – aber linken Accounts wird der Stecker gezogen.

Was haben Sie bisher versucht, um ihn wieder zu aktivieren?

Bisher hatte ich nur die Möglichkeit, einen schriftlichen Widerspruch bei Instagram einzulegen. Bei meinem privaten Account dauerte es damals fünf Monate, bis die Sperrung wieder aufgehoben wurde. Nun habe ich mich an einen Anwalt für Medienrecht gewandt.

Und werden Sie dennoch weiter aktiv sein?

Mit meinem anderen, kleineren politischen Account »@schau_2_mal_hin« werde ich weiterhin auf Instagram für eine bessere Gesellschaft streiten und über meinen Fall informieren. Es ist wichtig, in solchen Angelegenheiten Öffentlichkeit zu schaffen – um diesen Konzernen zu zeigen, dass sie nicht willkürlich Leute sperren können, sondern sich an ihre eigenen Regeln halten müssen.

Das gilt nicht nur in Deutschland, sondern vor allem für die internationale Linke: Beispielsweise hatte Google am 20. August den Youtube-Kanal des kubanischen Fernsehsenders »Cubavisión Internacional« gesperrt und nach einigen Tagen wegen Protesten wieder freigegeben. Auch in Bolivien wurden linke Aktivisten während des Putsches im November 2019 an der Kommunikation über Twitter gehindert. Ebenso in Chile während der sozialen Revolte seit Oktober 2019.

Bei all den Hindernissen – lohnt es sich da überhaupt, auf einer kapitalistischen Plattform wie Instagram für linke Inhalte zu werben?

Es ist als linke Aktivisten sogar unsere Pflicht, uns dort zu engagieren! Die meisten jungen Menschen verbringen dort viel Zeit. Man könnte zwar auch auf nichtkommerziellen Plattformen Inhalte verbreiten und so Problemen aus dem Weg gehen – doch das hätte deutlich weniger Reichweite als bei börsennotierten Unternehmen wie Instagram.