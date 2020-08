Erdogans Kriegsgeschrei

gemeinfrei Schon der Gründer des türkischen Staates, Mustafa Kemal Atatürk, führte Krieg gegen Griechenland

Kriegsgeschrei zum Nationalfeiertag: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein Stellvertreter Fuat Oktay haben vor dem Nationalfeiertag des Landes am Sonntag, dem 30. August, an den 1922 errungenen Sieg über den damaligen Gegner Griechenland und dessen Alliierte erinnert und damit die aktuellen Spannungen zwischen den beiden Staaten verschärft. Die Entscheidung der Regierung in Athen, die griechische Hoheitszone in der Adria rund um die Ionischen Inseln von sechs auf zwölf Seemeilen auszuweiten, kommentierte am Sonnabend zunächst Oktay mit einer offenen Drohung. In einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wütete er: »Wenn das kein Kriegsgrund ist, was denn sonst?« Laut Erdogan werde die Türkei, wie dereinst Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, »die blaue Heimat« – gemeint sind das Schwarze Meer und die Ägäis – »mit Enthusiasmus verteidigen«.

Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und das Parlament setzten mit der Ausweitung der Hoheitszone im Ionischen Meer lediglich das 1996 verabschiedete Internationale Seerecht um, hieß es am Wochenende in Athen. Zudem habe die Regierung keineswegs erwogen, dieses Recht auch rund um die Inseln in der Ägäis anzuwenden, sagte Mitsotakis in der vergangenen Woche.

Währenddessen feierte der Nachbar seinen Sieg in der Schlacht von Dumlupinar vor knapp 100 Jahren in 20 Häfen des Landes an der Schwarzmeerküste und an der Ägäis. Im August 1922 hatte das türkische Oberkommando unter Leitung Atatürks den damaligen Gegner und Nachbarn besiegt. Der »Zafer Bayrami« gilt seither als »Tag der Befreiung«. Bereits am 9. September können Erdogan und sein Stellvertreter erneut auf die Pauke hauen und die gegenwärtig wachsende Kriegsgefahr noch einmal erhöhen. Der dann fällige Festtag gilt »der Befreiung« der Stadt Izmir – griechisch Smyrni – und wird weitere zehn Tage später vom »Tag der Veteranen« ergänzt.

Erdogans harter Nationalismus schürt inzwischen alten Hass in beiden Ländern. In griechischen Kaffeehäusern – vor allem in den ländlichen Gegenden in Thessalien und auf der großen Insel Kreta, die am längsten unter osmanisch-türkischer Herrschaft standen – wächst unter jungen Menschen die Bereitschaft, gegen den »feindlichen« Nachbarn in den Krieg zu ziehen. Erdogan beschrieb seine Aktion »Blaue Heimat«, die von bis zum 11. September andauernden Seemanövern und Schießübungen mit scharfer Munition vor Zypern und der winzigen Insel Kastelorizo begleitet wird, am Wochenende als eine mögliche Wiederholung der Schlacht von 1922: »Jene, die versuchen, uns vom östlichen Mittelmeer fernzuhalten«, zitierte ihn am Sonntag die unabhängige Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn), »und diejenigen, die vor 100 Jahren versuchten, bei uns einzudringen, sind dieselben, (…) und mit dem Sieg am 30. August verkünden wir noch einmal, dass diese Erde seit Jahrhunderten unsere Heimat ist.«

Erdogan, der seit Wochen mehr oder weniger mit Krieg gegen den Nachbarn droht und in den von Griechenland als »ausschließliche Wirtschaftszone« beanspruchten Gewässern rund um Inseln wie Kreta, Gavdos und Kastelorizo nach Gas und Erdöl suchen lässt, muss sich seit zwei Wochen auch gegen Frankreich und Italien wehren. Die Regierungen beider Länder haben Kriegsschiffe in die östliche Ägäis geschickt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den sein türkischer Kollege inzwischen als »Gangster« bezeichnet, ließ am vergangenen Freitag wissen, Erdogan sei »nur mit Taten, nicht mit Worten« zu beeindrucken. Den Zorn des Türken steigerte das Parlament in Athen in der Vorwoche, als es ein Abkommen mit Ägypten verabschiedete, das die »gemeinsamen Interessen« beider Länder bezüglich der Bodenschätze in der besagten Zone unterstreicht.

Großkonzerne wie der französische Energiegigant Total und die italienische Gesellschaft ENI einigten sich in den vergangenen Woche bereits mit Zypern und Griechenland über eine künftige Ausbeutung vorhandener Energiereserven im östlichen Mittelmeer. Die Türkei lässt in der Zone seit Wochen ein »Forschungsschiff«, begleitet von Kriegsschiffen, nach Erdgas suchen.