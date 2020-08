Behälter in Einfahrt von Tönnies-Villa

imago images/Chris Emil Janßen Proteste gegen das Schweinesystem bei Tönnies am Samstag in Kellinghusen/Schleswig-Holstein

Auf der Zufahrt zur Privatvilla des Fleischunternehmers Clemens Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ist möglicherweise ein Brandsatz gefunden worden. In der Nacht zum Donnerstag hätten Unbekannte dort Behälter mit Flüssigkeit und Anzünder abgestellt, bestätigte am Samstag ein Sprecher der Polizei im ostwestfälischen Gütersloh. Dazu sei ein Bekennerschreiben eingegangen. Auch jW liegt ein solches vor.

Demnach übernehmen zwei Organisationen die Verantwortung für den potentiellen Brandanschlag: Die »Revolutionären Aktionszellen« sowie die »Westfälische Animal Liberation Front« wollten, nachdem sie »zuletzt Brandsätze vor der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg hinterlassen« hätten, »einen besonderen Gruß hinterlassen«. Die Autoren hätten Tönnies einen »feurigen Besuch in der Nacht« abgestattet. Weiter heißt es in dem Schreiben: »Unterirdische Löhne, unsichere Werkverträge und keinen Gesundheits- und Arbeitsschutz – das alles ist Ausdruck des Manchesterkapitalismus, mit dem Tönnies seine Milliarden scheffelt.«

Die Flüssigkeit werde noch untersucht, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen lägen beim Staatsschutz der Polizei Bielefeld. Es habe sich um die Bestandteile eines Brandsatzes gehandelt. Konkrete Gefahr habe aber nicht bestanden, denn es sei nichts angezündet worden, und die Gegenstände seien zu weit vom Wohnhaus entfernt gewesen.

Der Bewohner der Villa ließ sich via Bild am Sonntag vernehmen: »Bei unserem Coronaausbruch haben viele den kühlen Kopf verloren«, sagte Clemens Tönnies. »Vorverurteilung und Hetze haben uns in diese Situation gebracht. Es ist an der Zeit, zur Vernunft zurückzukehren.«

Tönnies ist Geschäftsführer des größten deutschen Fleischkonzerns. Er steht unter anderem wegen Masseninfektionen mit dem Coronavirus unter Arbeitern am ostwestfälischen Stammsitz seiner Firma in der Kritik. Vorwürfe gibt es auch in Bezug auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und die Haltung der Schlachttiere. In Kellinghusen in Schleswig-Holstein demonstrierten am Samstag rund 160 Tierschützer und forderten auf einem Transparent »Schluss mit dem System Tönnies – gemeinsam gegen die Tierindustrie«. Der Konzern betreibt in Kellinghusen einen Schlachtbetrieb, den etwa 30 Tierschützer im Oktober 2019 rund elf Stunden lang blockiert hatten. Der Konzern hatte Mitte August angekündigt, er fordere von der Gruppe dafür 40.000 Euro Schadenersatz. Das wiederum empörte die Tierschützer und provozierte den neuen Protest. (jW)