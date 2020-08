Tagung für neue Entspannungspolitik

Matthias Krauß Teilnehmende der Konferenz am Sonnabend im Potsdamer »Treffpunkt Freizeit«

Neben vielfältigen Ankündigungen zur großen nationalen Sause zum 30. Jahrestag des Anschlusses der DDR hängen in der Brandenburger Landeshauptstadt hier und da Plakate zu einer Sonderausstellung im historischen Tagungsort Schloss Cecilienhof unter dem Titel »Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt« (siehe jW vom 1.8.). Was das eigentliche Potential des 75. Jahrestages des Treffens der Staats- und Regierungschefs der Sowjetunion, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 betrifft, wurde der Ball jedoch äußerst flach gehalten. Daher hatte die Initiative »Aufstehen Potsdam« beschlossen, für vergangenen Sonnabend eine Konferenz unter dem Titel »75 Jahre Potsdamer Konferenz – Höchste Zeit für Neubesinnung auf Entspannung und friedliche Zusammenarbeit« einzuberufen.

Die diplomatischen Vertretungen der einstigen Siegermächte waren einladend in Kenntnis gesetzt worden. Von der britischen Botschaft habe es eine freundliche Ablehnung gegeben, die US-amerikanische habe gar nicht erst geantwortet, informierte Konferenzleiter Jens Schmollack das coronabedingt auf etwa 100 Teilnehmende reduzierte Auditorium im Potsdamer »Treffpunkt Freizeit« (ehemals Pionierhaus). Der russische Botschafter Sergej Jurjewitsch Netschajew hatte eine Grußbotschaft an die Alternativtagung gesandt, in der er die Potsdamer Verabredungen von 1945 als »weitsichtig und wirkungsstark« pries. Verlesen wurde auch eine Grußbotschaft des Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums und früheren Brandenburger Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD).

Tatsächlich habe dieses Abkommen »seit 75 Jahren einen globalen Krieg verhindert«, bestätigte Gastredner Peter Brandt, Historiker und Sohn von Bundeskanzler Willy Brandt (1969–1974, SPD). Die Potsdamer Verträge seien ein Beispiel dafür gewesen, wie man trotz weit auseinanderliegenden Positionen zu gemeinsamen Ergebnissen gelangen könne. Podiumsgäste waren unter anderem die Publizistin Daniela Dahn und der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu (Die Linke). Neu sagte, die USA seien bemüht, die EU gegen Russland und China in Stellung zu bringen. Er trat für eine euro-asiatische Kooperation ein. »Alles andere führt in eine Sackgasse.« Dahn erklärte, dass zwischen 80 und 90 Prozent der Deutschen sich ein gutes, entspanntes Verhältnis zu Russland wünschen würden. In Ostdeutschland sei der Anteil am höchsten. Auch mit den kulturellen Erfahrungen aus den DDR-Jahren könne man Ostdeutschen nicht erzählen, »dass der Zweite Weltkrieg in der Normandie gewonnen wurde«. Dahn verwies auf Sowjetfilme wie »Die Kraniche ziehen« und »Im Morgengrauen ist es noch still«.

Die Stadt Potsdam hatte eine zunächst zugesagte Kooperation zurückgezogen und die ursprünglich vorgesehene Nutzung des Tagungsorts Potsdam-Museum verweigert. Programm und Teilnehmer seien »zu russlandlastig« hatte der zuständige Bearbeiter beschieden.