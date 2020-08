Sieg der Kooperation

imago images / Stefan Trappe Ein körperlich beeinträchtigter Junge in einem Kinderheim in Goma, Demokratische Republik Kongo (9.12.2008)

Matshidiso Moeti, Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Afrika, sprach von »einem bedeutsamen Meilenstein für Afrika«, WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebre­yesus sah einen »großen Tag für meine afrikanischen Brüder und Schwestern«. Am Dienstag vergangener Woche erklärte die UN-Organisation ihre Afrika-Region offiziell für poliofrei. Letztmals war das Virus, das die Kinderlähmung auslöst, 2016 in Nigeria festgestellt worden. Nach der Eliminierung der Pocken vor nunmehr 40 Jahren ist dies nach Angaben der WHO das zweite Virus, das in Afrika ausgerottet wurde.

Noch 1996 führte das Poliovirus in Afrika bei mehr als 75.000 Kindern zu bleibenden Lähmungen, Tausende starben. Im selben Jahr rief Südafrikas damaliger Präsident Nelson Mandela offiziell die Kampagne »Kick Polio out of Africa« ins Leben. Finanziert wurde das Programm maßgeblich von privaten Geldgebern wie Rotary International sowie der »Bill and Melinda Gates Foundation«. Großangelegte Impfkampagnen in sämtlichen Ländern des Kontinents führten rasch zu Erfolgen. Die WHO schätzt, dass durch die Immunisierungsprogramme seitdem 1,8 Millionen Kinder vor einer Lähmung und 180.000 vor dem Tod bewahrt werden konnten.

Rückschläge erlitt der Kampf gegen die Kinderlähmung in Afrika in der jüngeren Vergangenheit vor allem in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land des Kontinents. Im Jahr 2003 unterbrachen eine Reihe von Bundesstaaten im Norden der westafrikanischen Nation die Impfprogramme, weil Gerüchte in Umlauf gebracht worden waren, wonach die Impfmittel mit einem Stoff versehen worden wären, der muslimische Frauen unfruchtbar machen sollte. Zwar wiesen nigerianische Forscher in Labortests schnell nach, dass diese Mär von einer US-amerikanischen Verschwörung jeglicher Grundlage entbehrte, doch die Ablehnung der Impfkampagne blieb in Teilen der Bevölkerung bestehen.

Noch 2012 verzeichnete Nigeria die Hälfte aller weltweit registrierten Poliofälle. Im Jahr darauf, 2013, ermordeten Angehörige der Islamistenmiliz Boko Haram in zwei Gesundheitszentren im nordnigerianischen Bundesstaat Kano neun Medizinerinnen, die dort für Polioimpfungen zuständig waren. Die Präsenz der Miliz erschwerte zudem in etlichen ländlichen Regionen Nordnigerias die Durchführung der Impfprogramme. Der letztmalige Polioausbruch 2016 wurde im Bundesstaat Borno nachgewiesen, einer Hochburg der Boko Haram.

Nachdem die Kinderlähmung in Afrika nun besiegt ist, gibt es weltweit nur noch zwei Länder, in denen die Krankheit vorkommt: Afghanistan und Pakistan. In beiden Staaten gibt es aber ebenfalls Impfprogramme, die nach einer Unterbrechung aufgrund der Coronapandemie inzwischen wieder angelaufen sind. In Afrika tritt derweil in 16 Ländern noch eine durch Impfviren ausgelöste, weniger schwere Form der Polio auf. Verursacht wird sie durch Mutationen der abgeschwächten Viren in Impfstoffen, wenn diese – meist durch mangelnde Hygienebedingungen – auf ungeimpfte Kinder übertragen werden. Problematisch ist dies insbesondere in Regionen mit geringer Impfdichte, weshalb die vielerorts erfolgte Aussetzung der Impfprogramme infolge der Coronapandemie für den Kampf gegen diese Form der Polio durchaus auch in Afrika noch gefährlich ist.

Mit ausdrücklichem Bezug auf die derzeitige Coronapandemie wiesen WHO-Generaldirektor Tedros und Rotary-International-Präsident Holger Knaack in einem in der vergangenen Woche veröffentlichten gemeinsamen Gastartikel für die englischsprachige Onlineplattform des TV-Senders Al-Dschasira auch auf die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit in der Medizin hin. »Polio an den Rand der Ausrottung zu bringen war nur dank sicherer und effektiver Impfstoffe möglich, die von den USA und der Sowjetunion auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs in Zusammenarbeit entwickelt wurden. Die gemeinsamen Interessen der Menschheit über nationalistische Unterfangen zu stellen, war eine lobenswerte Haltung, die sich nicht nur für die USA und die Sowjetunion, sondern für die ganze Welt ausgezahlt hat«, schrieben die beiden in dem Beitrag. Der Wink mit dem Zaunpfahl war so eindeutig, dass ihn selbst der bei jeder Gelegenheit gegen die WHO hetzende America-First-Präsident in Washington verstanden haben könnte.

Tedros und Knaack betonten zudem die Bedeutung der Erfahrungen aus dem Kampf gegen Polio für den weiteren Kampf gegen Krankheiten und zur Versorgung der ärmsten und am stärksten marginalisierten Menschen weltweit. Eine solche Lehre, die im Grunde für sämtliche Infektionskrankheiten gilt, hatte Mandela schon 1996 in Bezug auf Polio hervorgehoben: »Kein Land kann vor dieser Krankheit sicher sein, ehe nicht die ganze Welt von ihr befreit ist. Denn sie kann Grenzen leicht überqueren.«