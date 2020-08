»Dialog ist der einzige Ausweg in dieser Situation«

Vasily Fedosenko / Reuters Arbeiter der staatseigenen BelAS-Fabrik nehmen an einer Demonstration gegen den Ausgang der belarussischen Präsidentenwahl teil (Schodino, 26.8.2020)

Seit Wochen wird in Belarus nach dessen Wiederwahl gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Sie haben Zweifel daran geäußert, dass die Abstimmung ordnungsgemäß ablief. Warum?

Es gab keine glaubwürdigen internationalen Wahlbeobachter. Ich war selbst vor fünf Jahren für den Europarat als Wahlbeobachter in Belarus. Damals war auch die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, jW) dort. Sie haben zwar auch diesmal eine Einladung erhalten, aber offenbar zu spät, sagt zumindest die OSZE.

Die Wahlergebnisse in den belarussischen Botschaften in westlichen Staaten waren eindeutig für die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja. Aus Belarus gibt es zahlreiche Berichte über Wahllokale, in denen angeblich eine Mehrheit für die Oppositionskandidatin gestimmt hat. Daher war ich sehr überrascht über das Ergebnis von 80 Prozent für Lukaschenko. Handfeste Beweise für Wahlmanipulationen gibt es meines Wissens nicht, aber Indizien.

Sie haben sich für einen Dialog in Belarus und dafür ausgesprochen, das Ergebnis zu überprüfen. Sie wurden dafür kritisiert – auch aus Ihrer Partei. Warum?

Kritisiert ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, dass unmittelbar nach der Wahl und ohne konkreten Vorschlag, wie ihre Überprüfung mit internationalen Beobachtern erfolgen soll, von der EU und der Bundesregierung nach Strafmaßnahmen gerufen wurde.

Dabei sagt auch die belarussische Opposition, Sanktionen erschweren den von ihr gewünschten Dialog. Doch der ist der einzige Ausweg in der augenblicklichen Situation. Die Polizeigewalt müsste aufgearbeitet und möglicherweise eine Roadmap für Neuwahlen besprochen werden. Denn ein relevanter Teil der Bevölkerung erkennt das Ergebnis nicht an. Die OSZE könnte dabei eine positive Rolle spielen. Aus Moskau wurde dafür bereits Offenheit signalisiert, Lukaschenko hat dies abgelehnt.

Belarus erweckt schon seit längerem Begehrlichkeiten im Westen. Besteht nicht die Gefahr einer Einmischung von außen?

Diese Gefahr ist sehr groß. Russland befürchtet eine neue Farbrevolution, also eine Art antirussisch ausgerichteten Systemwechsel. Ähnliches wird auch von Lukaschenko befürchtet.

Das wäre ein Szenario wie zum Jahreswechsel 2013/14 in der U­kraine, als die Proteste des sogenannten Euromaidans für einen rechten Putsch in Kiew sorgten.

Sicherlich gibt es Parallelen. Allerdings gab es in der Ukraine bereits Ende 2013 vor der Nichtunterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU eine Spaltung zwischen Ost und West. Das ist in Belarus anders. Dort ist die Bevölkerung relativ homogen. Das Land ist auch formell viel enger an Russland gebunden, durch den Unionsstaat, die Eurasische Wirtschaftsunion und ein gemeinsames Militärbündnis. Ein ähnliches Szenario wie in Kiew ist im Augenblick nicht möglich.

Westorientierung ist Teil der programmatischen Forderungen aus dem Umfeld von Tichanowskaja. Allerdings hat das keine Mehrheit in Belarus, selbst bei denen nicht, die nun auf die Straße gehen. Auch ein Verbot der russischen Sprache oder die Privatisierung der kollektiven Betriebe hätten derzeit keine Mehrheit.

Dennoch gab es auch Arbeiter, die sich der Bewegung angeschlossen haben. Wie erklären Sie sich das?

Das war schon eine große Überraschung, hat aber eher mit dem sehr repressiven Klima in Belarus zu tun. Insbesondere junge Menschen sagen, dass sie das nicht mehr ertragen können. Dem müsste sich die Regierung in Minsk stellen. Ein System mit autoritären Strukturen ist nicht langfristig stabil, auch wenn es zweifellos vorhandene soziale Errungenschaften enthält, die es wert sind, verteidigt zu werden. Das zeigt sich gerade in Belarus.

Linke Kräfte wie die zur Europäischen Linkspartei gehörende »Vereinigte Linkspartei – Gerechte Welt«, werfen Lukaschenko vor, im Wahlkampf gezielt eine antirussische Rhetorik genutzt zu haben.

Er versucht seit Jahren, zwischen EU und Russland zu oszillieren – was in Moskau keinen Gefallen findet. Aber dass Lukaschenko ein Mann Putins sei, ist auf jeden Fall falsch. Was die Partei »Gerechte Welt« angeht, sind wir gerade dabei, eine Debatte vorzubereiten, zu der wir deren Vertreter nach Deutschland einladen wollen.