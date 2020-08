»Es ist nicht, was Sie denken«. Eine E-Mail an die Deutsche Bahn

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich bin am vergangenen Samstag morgens mit der Bahn von Weimar nach Nürnberg gefahren und abends wieder zurück, wobei ich fast in Dortmund gelandet wäre. Bei der Hinfahrt war die Wagenreihung des ICE 1201 – Abfahrt 7.52 Uhr in Erfurt geändert worden. Zugestiegene Fahrgäste versuchten, mit ihren Rollkoffern von vorne nach hinten zu kommen oder anders herum. Was sehr lange dauerte, weil ihnen andauernd Rollkofferkonvois entgegenkamen. Der Zugbegleiter begrüßte uns inzwischen mit der Durchsage, dass das Bordbistro aus birgelknack Gründen plock ist. Aber darum geht es mir nicht. Als ich um 17.46 Uhr in Nürnberg den ICE zurück nach Erfurt nehmen wollte, stand der nicht auf dem Fahrplan und auch nicht auf der elektronischen Anzeigetafel. Ich wartete spekulativ am hinteren Ende des Bahnsteigs. Es wurde 17.46 Uhr, da sah ich am vorderen Ende des Bahnsteigs doch einen Zug und hörte die Durchsage »Die Türen schließen!« Ich rannte hin und warf mich durch eine sich schließende Tür direkt in die Arme des Schaffners. Der fragte: »Wohin?«, ich: »Nach Erfurt!«, er: »Wir fahren nach Dortmund! Raus!« Dann bin ich wieder ausgestiegen.

Mein Zug nach Erfurt kam noch, obwohl er nirgends dranstand, ungefähr zehn Minuten später, und ich durfte mitfahren. Bei mir im Wagen ließen die Mitreisenden nacheinander die Masken fallen, das barfüßige Bonzenkinder-Hippie-Pärchen, die beiden Rotznasen und ihr Nasefrei-Vater und die vornehme Dame im Sommerkleidchen. Ich hatte keine Lust, mit Virenschleudern zu streiten, ging in den Speisewagen, bekam eine Currywurst und ein großes Bier. Das Bier war lau, die Currywurst kalt. Dann blieb der Zug irgendwo auf freier Strecke stehen. Die Schaffnerin sagte mit besorgter Stimme durch, dass das so geplant sei und wir jetzt umkehren würden. Ich begann mir Sorgen zu machen.

Es ging dann plötzlich ganz schnell, und wir fuhren sogar überpünktlich im Erfurter Hauptbahnhof ein. Auf Gleis fünf stand der Anschlusszug nach Weimar, und das gelbe Raucherquadrat hatte auch geöffnet, nur der Punk in der Lederjacke funktionierte nicht, er hatte kein Feuer.

Nun zu meinem Anliegen: Es ist nicht, was Sie denken. Ich will gar nicht reklamieren wegen eines kaputten Lautsprechers und Bordbistros, wegen fehlender Informationen auf Fahrplänen, Anzeigetafeln oder Wagenstandsanzeigern, wegen einer geänderten Wagenreihung, eines lauen Bieres oder einer kalten Wurst. Ich will auch keine Bonuspunkte und keine Toilettengutscheine. Ich will überhaupt nicht reklamieren, Ihre Kollegen waren super! Der Schaffner hat mich vor einer nächtlichen Odyssee im T-Shirt durch Nordrhein-Westfalen bewahrt, die nette Kellnerin im Speisewagen hat den Leuten resolut beigestoßen, gefälligst Maske zu tragen. Und darum geht es mir. Ich will, dass richtige Landsknechte durch die Züge patrouillieren und das Maskentragen durchsetzen. Dass nicht mehr die Schaffner und Kellner gezwungen werden, sich mit Arschlöchern anzulegen.

Riesenkerls mit Maschinengewehr und Sonnenbrille sollen die Unmaskierten auf freier Strecke aussteigen lassen. So mit Tritt in den Arsch, wenn das geht.

Ich habe auch einen Vorschlag B. Wir behandeln die Unmaskierten wie früher die Raucher und sperren sie in einen schmutzigen Waggon, in dem nie die Lüftung geht und die Heizung Vollgas gibt. Wir nennen es das Arschlöcher-und-Idioten-Abteil.

Das wären meine Vorschläge zur weiteren Eindämmung der Pandemie. Ich möchte Sie bitten, sie den Großkopferten von der Deutschen Bahn und dem Kasper vom Verkehrsministerium weiterzuleiten. Ich erwarte geduldig und hoffnungsvoll Ihre baldige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

Pierre Deason-Tomory