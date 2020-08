Neue Spitze gesucht

Toby Melville/REUTERS Fühlte sich eher dem rechten Labour-Flügel als der Gewerkschaftsbasis verpflichtet: Der scheidende Unison-Generalsekretär David Prentis (London, 24.1.2019)

Großbritanniens größte Gewerkschaft im öffentlichen Dienst und im Gesundheitswesen, Unison, steht vor einer Richtungsentscheidung. Nach 20jähriger Amtszeit geht Generalsekretär David Prentis am 31. Dezember in den Ruhestand, wie er bereits im Juli bekanntgab. Generalsekretäre werden bei den britischen Gewerkschaften in der Regel von den Mitgliedern direkt gewählt. Ein Termin für die Wahl des Prentis-Nachfolgers ist noch nicht verkündet, dennoch hat der innergewerkschaftliche Postenschacher bereits reichlich Fahrt aufgenommen.

Unison hat 1,3 Millionen Mitglieder. Kein Konflikt im öffentlichen Dienst Großbritanniens führt an dieser Gewerkschaft vorbei. Für das Gesundheitswesen gilt dies ebenfalls. Damit müsste Unison eigentlich im Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gegen die Kürzungsmaßnahmen der Regierung stehen. Doch die Bilanz der Ära Prentis sieht anders aus. Während der Amtszeit der New-Labour-Regierungen von Anthony Blair und Gordon Brown verhinderte er Streiks, wo immer er konnte – mit der Argumentation, man dürfe die sozialdemokratische Regierung nicht gefährden.

Die Kämpfe gegen die Kürzungspolitik der seit 2010 in Großbritannien Regierenden sabotierte er, indem er fast jede Initiative für Generalstreiks oder gemeinsame Streiks mit anderen Gewerkschaften bekämpfte. Prentis ist Teil eines Hauptamtlichenapparats, der eng mit dem rechten Flügel der Labour-Partei verbunden ist. Jene Labour-Hauptamtlichen, die dem ehemaligen linken Parteichef Jeremy Corbyn Steine in den Weg legten, wo immer es möglich war, stammen teilweise aus der Führungsriege von Unison.

Und doch gibt es aus gewerkschaftslinker Sicht auch positive Entwicklungen an der Basis. Unison-Aktivisten organisierten auch unter Coronabedingungen Streiks gegen Einsparungen und Stellenabbau, so zum Beispiel unlängst bei der Stadtverwaltung im Londoner Stadtteil Tower Hamlets. Am 8. August beteiligten sich Tausende Gewerkschaftsmitglieder an Protesten in mehr als 30 englischen Städten, um eine Gehaltserhöhung von 15 Prozent für die Pflegekräfte im Gesundheitswesen zu fordern. Diese Demonstrationen wurden von unten, teilweise gegen den Widerstand der Unison-Spitze, organisiert. Kämpferisches Potential scheint also vorhanden.

Allerdings tun sich die Linkskräfte in der Gewerkschaft traditionell schwer damit, bei Wahlen programmatisch und personell geeint aufzutreten. »Unison Action« ist der Name der größten linken Bündnisstruktur in der Gewerkschaft. In den vergangenen Wochen ersuchten drei Kandidaten um die Nominierung durch das Linksbündnis. Die Entscheidung fiel schließlich auf Paul Holmes, den langjährigen Sekretär der Unison-Ortsgruppe der in der Grafschaft Yorkshire gelegenen Stadt Kirklees.

Holmes hat bereits Nominierungen zahlreicher linker Ortsgruppen, vor allem aus dem Norden Englands, in der Tasche. Auch John McDonnell, Labours wirtschaftspolitischer Sprecher unter Corbyn, veröffentlichte über »soziale Netzwerke« eine Videobotschaft zur Unterstützung von Holmes. Zu lang sei die Gewerkschaft von einer kleinen, elitären Bürokratengruppe kontrolliert worden, so McDonnell. Diese habe »die Interessen der Mitgliedschaft nicht repräsentiert und hat diese oft überstimmt«. Holmes werde »die Demokratie in der Gewerkschaft wiederherstellen«.

Konkurrenz von links bekommt er durch den langjährigen Londoner Unison-Aktivisten Hugo Pierre. Der hatte schon vor der Entscheidung von Unison Action verkündet, es nicht akzeptieren zu wollen, wenn die Auswahl nicht auf ihn falle. Wie Holmes fordert auch Pierre eine Demokratisierung der Gewerkschaft. Beide Linkskandidaten haben verkündet, im Fall ihrer Wahl eine drastische Gehaltskürzung akzeptieren zu wollen. Generalsekretäre verdienen bei Unison 138.000 Pfund (rund 154.000 Euro) pro Jahr. Pierre verpflichtet sich in seinem Programm zu einem »Arbeitergehalt«, Holmes will nur ein Jahresgehalt von 32.000 Pfund (knapp 36.000 Euro) annehmen. Eine Schwächung des dominierenden Rechtsflügels bei Unison wäre so oder so im Interesse der britischen Gewerkschaftsbewegung.