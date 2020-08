imago images/Hartenfelser

Aktivisten haben am Freitag beim Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und in der Stadt Kassel mit einer Demonstration (Foto) gegen Waffenexporte protestiert. Der Protestzug zählte mehrere hundert Teilnehmende, sagte ein Sprecher des Bündnisses »Rheinmetall entwaffnen« am Freitag nachmittag im Gespräch mit jW. An Blockadeaktionen vor den Werkstoren beteiligten sich ihm zufolge 500 Menschen. So sollte der Schichtwechsel gestört und die Produktion unterbrochen werden. Die Aktivisten fordern ein Ende der Waffenproduktion sowie von Rüstungsexporten. (dpa/jW)