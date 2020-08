Der ahnungslose Philosoph

Sven Hoppe/dpa Der einzige Stadionbesucher, den Eilenberger wichtig findet: TV-Kamera in der Spielstätte des FC Bayern

Wie wir Fußballfans gemerkt haben, werden in der Pandemie alle irgendwie ein wenig fußballbekloppt. Manche positiv und andere negativ. Und dann gibt es da Personen, bei denen Äußerungen über Fußballfans soviel mit Realität und Fußball zu tun haben wie der Fananwalt mit dem Präsidenten des Deutschen Fußballbunds (DFB).

Ein gewisser Wolfram Eilenberger, seines Zeichens Philosoph, ist allen Ernstes in einem Interview mit dem MDR der Ansicht, dass 80 bis 90 Prozent der Fußballfans keine Stadionfans, sondern Fernsehfans seien. Auch sei nach seiner Ansicht absehbar, dass man Soundteppich und Geräuschkulisse künftig digital simulieren könne. Über solche Äußerungen könnte der Fußballfan eigentlich nur den Kopf schütteln und denken, was es die stolze Eiche stört, wenn sich die Sau dran reibt. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Der Mann ist schließlich auch Mitglied im Direktionsbeirat der Nationalmannschaften und der Akademie des DFB. Wenn aus solchem Mund derartige Äußerungen über Fans kommen, wird deutlich, mit wes Geistes Kind der DFB sich umgibt. Solche Verlautbarungen entlarven den Mann als die Inkompetenz in Person und sind ein Zeichen dafür, dass Eilenberger die Fanseele nicht nur nicht kennt, sondern ihr auch mit größter Arroganz und Verachtung gegenübersteht. Es ist zu vermuten, dass er nie mit einem Wochenendticket zum Auswärtsspiel unterwegs war, nie um jeden Stehplatzzentimeter im Gästeblock gekämpft oder als Fan und Mitglied mit seinem Verein Rotz und Wasser geheult hat.

Der große Philosoph Ludwig Wittgenstein sagte einmal; »Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen«, oder im Fansprech: »Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.«

Herr Eilenberger, beherzigen Sie das und lassen Sie die Fanseele in Ruhe. Finden Sie Ihren Platz vor dem Fernseher, im Stadion braucht Sie niemand.

»Sport frei!« vom Fananwalt.