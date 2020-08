Umfrage zu weiblichen Figuren in Games

Berlin. Zwei Drittel der Bevölkerung der Bundesrepublik finden laut einer Umfrage die Darstellung von Frauen in Videospielen sexistisch und klischeehaft. In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Branchenverbands Bitkom wünschten sich 53 Prozent der 1.195 im Juni Befragten mehr »starke« weibliche Figuren. 70 Prozent der Spielerinnen und 61 Prozent der Spieler gaben an, die Darstellung weiblicher Charaktere in Video- und Computerspielen sexistisch zu finden. (AFP/jW)