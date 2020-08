Einsamkeit im Goldanzug

Die Münchner Kammerspiele sind zum »Theater des Jahres« gewählt worden. In einer Umfrage unter 44 Kritikerinnen und Kritikern schnitt das Haus am besten ab, wie das Magazin Theater heute am Donnerstag in Berlin mitteilte. Damit wurden die Kammerspiele zum zweiten Mal hintereinander mit dem Titel ausgezeichnet – jeweils unter der Leitung von Matthias Lilienthal. Der 60jährige hatte seine Intendanz dort vor kurzem beendet und war zurück nach Berlin gegangen. Die Kritiker kürten Sandra Hüller zur Schauspielerin des Jahres, für ihre Darstellung von »Hamlet« am Schauspielhaus Bochum. Schauspieler des Jahres ist Fabian Hinrichs. Zusammen mit René Pollesch erarbeitete er ein Stück für den Berliner Friedrichstadt-Palast: In »Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt« dachte er im Goldanzug über Einsamkeit und Kapitalismus nach. (dpa/jW)