Rettung der Welt vor der Zukunft

»Seine eigene Allgemeinheit«: Der Protagonist (John David Washington)

Jemand, irgend jemand, der die Welt retten soll, wird »Der Protagonist« genannt. Er ist seine eigene Allgemeinheit. Eine dankbare Rolle. In Christopher Nolans neuem Film »Tenet« fällt sie John David Washington zu. Sie könnte auch »Der Anzugträger« heißen, »Der dunkle Ritter« oder »Die Maske« oder »Der Schlaflose«. Es ist jedoch »Der Protagonist«, der die Welt rettet. Wovor? Vor der Zukunft, was sonst.

Die Zukunft ist die Zeit der Katastrophe, unausweichlich. Tod, Zerstörung und Untergang. Da kann man drauf wetten. Nicht nur an irgendeiner Warenterminbörse fahrlässig ein Bündel Futures in die sprichwörtliche Tonne hauen und – Zeit ist bekanntlich Geld – in der Folge eine jeweilige beschränkte Bourgeoisie vorübergehend an den Rand des Abgrunds der Wettscheine und Wertpapiere bringen. Nein, keine Spekulation, sondern Naturgesetz: zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Die Entropie des Universums tendiert zum Maximalzustand. Der Wärmetod wird kommen. Darauf läuft ohnehin alles hinaus.

In Nolans »Tenet« wird dem »Protagonisten« wiederholt von »Entropie« erzählt. Dafür sind in Märchen und Filmen die Helferfiguren und/oder Experten da. »Der Protagonist« ist von Beruf offensichtlich Geheimagent. Die Eröffnungssequenz zeigt ihn bei einem Anschlag auf das Opernhaus in Kiew, gedreht wurde er in einer alten Sporthalle in Tallinn. Spezialisten des Terrors in echten oder gefälschten Uniformen kämpfen mit- und gegeneinander. Ihr Ziel erschließt sich zu keinem Zeitpunkt.

Später ist »Der Protagonist« im Labor. Auf dem dortigen Schreibtisch steht noch ein graues Wählscheibentelefon aus den 1970ern von Leonid Breschnew. Aber die im Film entscheidenden Objekte – vornehmlich Revolverkugeln – kommen gleichsam aus der Zukunft auf uns zurück. Es handelt sich um Objekte mit »invertierter Entropie« und mithin auch »zurücklaufender Zeitachse (der Effekt erscheint vor der Ursache usw.) – dieser Scherz ist die Prämisse des Films.

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik mag gemeinhin untrennbar verbunden sein mit der Irreversibilität der Zeit, häufig genug sagt ein Experte im Film mit erhobenem Zeigefinger: »What happened, happened!« Aber es gibt Ausnahmen von phantastischer Unwahrscheinlichkeit. »Versuchen Sie es gar nicht erst zu verstehen, fühlen Sie es«, sagt eine Wissenschaftlerin im Labor zum »Protagonisten«, der daraufhin eine ominöse Revolverkugel gleichsam aus der Zukunft so nachdenklich befühlt wie ein Hamlet-Darsteller den Totenschädel.

In Lehrbüchern wird mitunter die Anekdote überliefert, wie John von Neumann, einer der Erfinder der Spieltheorie, seinem Mathematikerkollegen Claude E. Shannon empfahl, in seiner Theorie der Information den Begriff der Entropie zu verwenden, »weil niemand weiß, was Entropie wirklich ist« und man somit in jeder fachlichen Diskussion im unschlagbaren Vorteil sei. Seitdem gibt es neben dem physikalischen Begriff von Entropie noch einen informationstheoretischen.

Man muss die Dinge rückwärts lesen, von ihrem Effekt her. Das phantastische Objekt erscheint, weil der Titel des Films ein Palindrom ist, also etwas, das vorwärts wie rückwärts gelesen die gleiche Gestalt hat. Der Sinn dieses Titels erschöpft sich dann leider auch eben darin, dass er ein Palindrom ist. Da liegt der Hund begraben. Das ist das Christopher-Nolan-Prinzip. Eine elementare Genreszene oder gleich ein ganzes Genre wird zum Vorwand einer technischen Neuerung oder auch nur eines Gadgets. Man denke beispielsweise an den Bankeinbruch des Jokers zu Beginn von »The Dark Knight«, der war für die Imax-3-D-Kamera da. Und so gibt es die phantastischen Revolverkugeln aus der Zukunft hauptsächlich, um die Imax-Kameras auch rückwärts laufen zu lassen.

Irgendwann wird das Genre nur für diese Gadgets da gewesen sein.

Nolan lässt die Kameras rückwärts laufen, um das Kino in Zeiten der Pestilenz als Spektakel zu retten. Mit tatsächlich noch fotografiertem Film an echten Schauplätzen – die Ostsee (Oslo und Tallinn), das Mittelmeer bei Amalfi, Mumbai, London, Sibirien usw.

Klassische Filme – etwa aus der James-Bond-Reihe – sind ja eine schlichte Reihung der Schauplätze: Kurorte, Casinos, exotische Sehenswürdigkeiten, Strände. Zwischendurch geht’s ins Labor oder in den Banktresor. Bei Nolan ist das im Grunde nicht anders. Es gibt phantastische Geheimorganisationen (»Tenet«), phantastische Räume wie den Schatzkorridor eines Schweizer Versicherungskonzerns für die zollfreie Verschiffung von phantastischen Objekten. Es gibt phantastische Geschichten von unterirdischen sowjetischen Atomstädten und Schnappschüsse vom Deck einer Luxusyacht mit Andenken aus Pompeji an Bord.

Es gibt einen russischen Superschurken (Kenneth Branagh), der mit Plutonium und »Entropie« handelt (Zukunft), seine sadomasochistische britische Ehefrau (Elizabeth Debicki), die mit gefälschten Kunstschätzen (Vergangenheit) handelt. Und als Mittelglied einer ausdauernden Ménage à trois dann natürlich den namenlosen »Protagonisten«. In der Summe ergibt sich eine Zukunft des Kinos, die aus Andenken besteht und so überflüssig ist wie Kriegsschiffe in der Ostsee.