Eine zärtliche Reminiszenz

Tina Daute »Die Show muss weitergehn«: Harry Jeske im Studio

Erklär mal jemandem die DDR und deren zutiefst eigenständige Musikgeschichte. »Kannste nisch«, würde er sagen: Harry Jeske. Er wurde 82 Jahre und »Alt wie ein Baum«. Der Mitbegründer, Bassist, langjährige Manager der DDR-Kultband und Komponist zahlreicher Titel verstarb am Donnerstag vor einer Woche, es war der 20. August 2020, in Wismar. Er blickt nun wohl von atheistischer Wolke auf drei Heimaten – die DDR, die BRD und die Philippinen. Und auf zwei Leben – ein sozialistisch geprägtes und eines im Kapitalismus. Seine Karriere in Ost und West gehört zu den musikhistorischen Einmaligkeiten dieser Ära.

Harry Jeske wurde am 6. Oktober 1937 in Oranienburg geboren, seine Familie lebte in einfachen Verhältnissen, und er lernte den Beruf des Fliesenlegers. In den 60ern dann die Beatles, die Stones –, und schließlich haute ihn John Paul Jones von Led Zeppelin aus den Socken. Harry griff zum Bass, studierte die vier Saiten in Berlin und erhielt seinen Musikerberufsausweis.

1969 gründete Harry mit seinen Kumpels Dieter Hertrampf, Peter Meyer, Dieter Birr die Band Puhdys. Sie probten im Keller seines Elternhauses. Jedes Wochenende fuhren sie mit rostigen Karren – Trabi, Wolga oder Barkas – zwischen Rostock und Suhl hin und her. Sie heizten ein mit Tanzmusik. Westsongs waren dabei, später auch eigene. Die Säle kochten. Ganz geradlinig trafen sie das Publikum mitten in den Bauch.

Harry mit seinem Angela-Davis-Lockenkranz wirkte neben seinen auf der Bühne wild agierenden Kollegen in der Attitüde eines echten Rockbassisten – ziemlich stoisch, wie es sich gehört. Denn: »Alles hat seine Zeit«. Und die kam für ihn meist erst nach der Show, wenn er für sein Kind – die Band – Veranstalter ins Koma redete und mit Fusel abfüllte. Bis die nächste Mugge unterschrieben war. Dann legte er sich zufrieden aufs Rockerbett, einen x-beliebigen kahlen, standfesten Tisch in Freiberg oder anderswo, und schlief glücklich ein. Die Shows der Puhdys unter Harry Jeskes Ägide wurden mit zunehmendem Erfolg gigantisch. Einige ihrer Titel sind heute Volkslieder. Die meisten ihrer Fans folgten der Band über Jahrzehnte und Generationen hinweg.

Als 1989 »die Ehemalige« (DDR) das Tor zum Westen für alle öffnete, waren die Puhdys nicht zuletzt durch den unentwegten Geschäftssinn Harry Jeskes längst durch Konzerte im Westen etabliert. Ein Vorsprung, der ihnen lange ein Überleben auch in der danach kommenden Musiklandschaft sicherte.

Das »neue Leben« brachte nicht nur Gutes unter den ehemals befreundeten Kollegen hervor. Man zerstritt sich über Jahre handfest über die finanzielle Nachlese am gemeinsam geschaffenen Liedgut. Harry verfolgte auch Soloprojekte: sein Buch »Mein wildes Leben und die Puhdys«, sein Album »... und tschüss«.

Nachdem er an einem Ohrenleiden erkrankte, verließ er 1997 die Band. Auf dem anschließenden Weg zum Traumort seiner Kindheit – Hawaii –, landete er auf den Philippinen. Hier verbrachte er die »Rockerrente« mit seiner von dort stammenden Ehefrau bis zur Rückkehr 2017. Er blieb in seelisch guten Zeiten rührig, optimistisch, flog jährlich nach Deutschland, um Familie und Freunde zu treffen.

Seine Stimme klang wie Wasser auf Stein: plätschernd, rieselnd, zurückgenommen. Mit gelegentlich feinen Spitzen weg vom fast Linearen, was dann aufhorchen ließ. Ganz nach brandenburgischer Manier wurde in seinem Wortgebrauch aus dem »Ich« meist ein nuscheliges »Isch«. Bei Gesangsaufnahmen kommentierte er das mit schelmischem Lächeln und der Entschuldigung Richtung Tontechnik: »Achhabischschonwiedajezischt?« Liebenswert. Witzig. Selbstironisch. Unaufgeregt bis auf die Knochen. So war er.

2008/09 kam dann eine musikalisch poppige Verjüngungskur mit dem »Harry Jeske Projekt«, bei dem er mit mir als Musikerin und Produzentin zusammenarbeitete. Er stürzte sich, wieder hoffnungsvoll, in die schwere, Konzentration erfordernde Arbeit im Studio und produzierte emsig, mit einem Übermaß an Selbstdisziplin, sein musikalisches Spätwerk. Daraus veröffentlicht wurden bisher zwei Songs: »Anders« und »Sand im Kleid«.

Nach Fertigstellung jedoch wurde ihm schwer ums Herz, seine Dämonen erschienen ihm wieder: Zu alt. Zu krank. Schon zu vergessen für den so ersehnten und nun für ihn zu kraftaufwendig erscheinenden Gang in die Öffentlichkeit mit seiner Musik. Er sagte oft wehmütig: »Die Show muss weitergehn«. Die CD »Harry Jeske Projekt« wurde, in kleiner Auflage, Radiosendern übergeben.

Ich verneige mich in Freundschaft, tiefer Verbundenheit und Respekt vor einem mir so wichtigen musikalischen Lebensabschnittspartner. Und ich hoffe für ihn, dass der atheistische Gott doch eine Frau sein möge, die – gar nicht despektierlich – gelegentlich mit dem Popo wackelt und gut für ihn kocht.