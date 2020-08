Protestaktionen am 29. August in Berlin

Das Berliner »Bündnis gegen rechts« teilte am Donnerstag mit, welche Protestaktionen es für den Sonnabend plant:

Für dem 29. August plant ein Bündnis aus Coronaleugner*innen, Verschwörungsanhänger*innen sowie Personen und Gruppen aus dem Spektrum der »Neuen Rechten«, Neonazis und nun auch vermehrt AfD-Prominenz, Kundgebungen und Demonstrationen in Berlin-Mitte zu veranstalten. Es ist davon auszugehen, dass sich weitaus mehr Menschen als am 1. August an den Veranstaltungen beteiligen. »Der 1. August hat gezeigt, dass Infektionsschutzmaßnahmen nicht eingehalten bzw. willentlich ignoriert wurden. Dieses Verhalten ist unsolidarisch und gefährdet Menschenleben. Darüber hinaus wurden Journalist*innen bei ihrer Arbeit bedroht«, so David Kiefer, Sprecher vom Berliner »Bündnis gegen rechts«. Besonders alarmierend ist, dass nahezu alle Organisationen, Verbände und Netzwerke der Neuen Rechten bundesweit zu den Veranstaltungen am Sonnabend mobilisieren. Selbst Innensenator Geisel erkennt, dass eine große Anzahl von Teilnehmer*innen aus der Neonaziszene zu erwarten ist.

»Wir fordern Gewerkschaften, Parteien und Sozialverbände dazu auf, sich klar zu positionieren und an den Protesten zu beteiligen! Es darf nicht bei Lippenbekenntnissen der Zivilgesellschaft bleiben, wenn es zu einer der größten und bundesweiten Mobilisierung der rechten Szene in Berlin kommt«, so Kiefer.

Folgende Proteste gegen die Veranstaltungen sind geplant: Ab 9.30 Uhr – Kundgebung am Mahnmal für die in der Nazizeit ermordeten Sinti und Roma, Simsonweg (Nähe Brandenburger Tor); ab 10 Uhr: Kundgebung »Tätervolk sucht Opferrolle?«, Bahnhof Friedrichstraße; ab 12 Uhr: Fahrrradkorso »Das Impfperium schlägt zurück«, Friedrichstraße.

»Auch wenn von Innensenator Andreas Geisel die Veranstaltungen der Coronaleugner*innen und Nazis verboten wurden, halten wir an unseren Gegenprotesten fest. Es ist zu erwarten, dass das Verbot vor Gericht keinen Bestand haben wird«, so Kiefer.

Pia Zimmermann, Sprecherin für Pflegepolitik der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Donnerstag zur Forderung von Verbänden und Gewerkschaften nach einer Reform der Pflegeversicherung:

Der weitere Anstieg der bereits jetzt exorbitant hohen Eigenanteile für Menschen mit Pflegebedarf in Heimen muss sofort gestoppt und perspektivisch auf null gedrückt werden. Dafür muss die Pflegeversicherung mehr ausgeben und braucht daher mehr Einnahmen. Das geht auch ohne Erhöhung des Beitragssatzes – mit einem Systemwechsel zur Solidarischen Pflegevollversicherung.

In einem ersten, sofort umsetzbaren Schritt fordern wir, die Beitragsbemessungsgrenze kräftig anzuheben und dann abzuschaffen. Dadurch zahlen ausschließlich Gutverdienende mehr Beiträge, und Pflegebedürftige müssen weniger Eigenanteile zahlen. In weiteren Schritten sollte die private Pflegeversicherung, in der weniger Menschen mit Pflegebedarf versichert sind, in die Pflegeversicherung integriert werden. Schließlich ist die Ungerechtigkeit zu beseitigen, dass nur auf Löhne und Renten, nicht aber auf Kapitaleinkünfte und Zinsen Beiträge erhoben werden. (…)