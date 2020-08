Moskau: US-Militär blockiert Patrouille

Moskau. Russland hat dem US-Militär vorgeworfen, in Syrien absichtlich eine Patrouille der russischen Militärpolizei blockiert zu haben. Die US-geführte »Antiterrorkoalition« sei im Vorfeld über die Fahrt informiert worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Moskau mit. Die US-Truppen hätten dennoch die Patrouille blockiert und damit gegen Vereinbarungen verstoßen. Daraufhin seien »notwendige Maßnahmen« ergriffen worden, um einen Zwischenfall zu verhindern. Details wurden nicht genannt. Laut dem US-Sender CNN, unter Berufung auf nicht näher genannte US-Beamte, stieß der russische Konvoi mit einem US-Militärfahrzeug zusammen. Dabei seien mehrere US-Soldaten verletzt worden. Dem Moskauer Verteidigungsministerium zufolge telefonierten nach dem Vorfall hochrangige Militärs beider Länder miteinander. (dpa/jW)