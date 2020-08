Nawalny: Keine Spuren gefunden

Moskau. Die russische Polizei hat keine Spuren von Betäubungsmitteln an Orten gefunden, an denen sich der angeblich vergiftete Oppositionelle Alexej Nawalny aufgehalten hatte. Untersucht worden seien sein Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Omsk sowie Wege und Straßen, teilten die Behörden am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge mit. »Im Moment wurden keine stark wirkenden Mittel oder Drogen gefunden.« Die Polizei beschlagnahmte dabei nach eigenen Angaben mehr als 100 Gegenstände, die möglicherweise als Beweis bei den Untersuchungen dienen könnten. Auch seien die Aufzeichnungen von Überwachungskameras ausgewertet worden. Außerdem habe es mehr als 20 forensische Studien gegeben. Der nationalistische Politiker wird seit Sonnabend in Berlin behandelt und von Beamten des Bundeskriminalamts bewacht. (dpa/jW)