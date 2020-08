Afghanistan: Mehr Tote nach Sturzfluten

Kabul. In Afghanistan sind einen Tag nach den verheerenden Sturzfluten in der Provinz Parwan erneut Menschen durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. In der Nachbarprovinz Kapisa starben mindestens 13 Bewohner, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Viele Menschen würden noch vermisst. Insgesamt starben seit Mittwoch mehr als 150 Menschen in 13 von Fluten betroffenen Provinzen, wie ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde bei einer Pressekonferenz sagte. Auch am Donnerstag suchten Helfer in Parwan, wo plötzliche Überschwemmungen Dienstag nacht rund 100 Menschen in den Tod gerissen hatten, unter den Erdmassen nach Opfern. Unterstützt werden sie von der Armee, die am Mittwoch in die Provinz geschickt wurde. (dpa/jW)