Belarus: Russland soll Polizeireserve aufbauen

Moskau. Russland soll nach Angaben von Präsident Wladimir Putin eine Reservetruppe der Polizei für das Nachbarland Belarus aufbauen. Darum habe ihn Präsident Alexander Lukaschenko gebeten, sagte Putin am Donnerstag in Moskau laut Nachrichtenagentur Interfax. Lukaschenko habe versprochen, die Truppe erst einzusetzen, wenn die Situation außer Kontrolle gerate. Es gebe für Russland aber derzeit keine Notwendigkeit, russische Streitkräfte in Belarus einzusetzen, fügte Putin laut Agentur RIA hinzu. Er habe den Eindruck, dass sich die Lage in Belarus normalisiert habe.

Lukaschenko warf dem Westen unterdessen vor, einen »hybriden Krieg« gegen sein Land zu führen. »Gegen Belarus hat ein diplomatischer Kampf auf allerhöchster Stufe begonnen«, sagte der 65jährige am Donnerstag in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Sitzung. Lukaschenko erklärte, dass er mit den Straßenprotesten fertig werde – egal, wie sehr seine Gegner versuchten, die Lage im Land zu destabilisieren. »Das Wichtigste ist jetzt die Wirtschaft«, meinte er. Wenn alle Betriebe arbeiten würden, werde es keine Probleme geben. (Reuters/dpa/jW)