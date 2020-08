Genf: Syrien-Gespräche gehen weiter

Genf. Die wegen vier Coronafällen unterbrochenen Syrien-Gespräche in Genf gehen weiter. Nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden stehe einer Fortsetzung mit allen Schutzmaßnahmen nichts im Wege, teilte der UN-Syrien-Beauftragte Geir Pedersen am Donnerstag in Genf mit. Die nächste Gesprächsrunde war bereits für den Nachmittag geplant. Wie viele der 45 Teilnehmer dabeisein sollten, war zunächst unklar. Je 15 Vertreter von Regierung sowie zwei verschiedenen Oppositionsgruppen sollen in Genf zusammen eine neue Verfassung ausarbeiten. (dpa/jW)