UNO: Kein Unterricht für Drittel aller Schulkinder

New York. Mindestens ein Drittel aller Schulkinder der Welt hat einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF zufolge in der Coronakrise nicht an Fernunterricht teilnehmen können. Rund 463 Millionen Kindern weltweit sei es während der coronabedingten Schließungen ihrer Schulen nicht möglich gewesen, entsprechende Angebote zu nutzen, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. In großen Teilen Afrikas etwa gelte das für fast die Hälfte aller Schulkinder, in Teilen Asiens und Europas für rund ein Drittel. Zeitweise seien in der ersten Jahreshälfte bis zu 1,5 Milliarden Kinder von Schulschließungen betroffen gewesen, hieß es weiter. Dies stelle »einen globalen Bildungsnotfall dar«, sagte UNICEF-Chefin Henrietta Fore. (dpa/jW)