Urteil im Christchurch-Prozess

REUTERS/Edgar Su Gemeinsames Freitagsgebet vor einer der attackierten Moscheen in Christchurch nach dem rechten Terroranschlag (22.3.2019)

Anderthalb Jahre nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch ist der faschistische Täter zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt worden. Richter Cameron Mander begründete das Urteil gegenüber dem Angeklagten folgendermaßen: »Sie waren motiviert von einem grundsätzlichen Hass auf Menschen, von denen Sie glauben, dass sie anders sind als Sie selbst« und weiter: »Sie erscheinen völlig auf sich selbst konzentriert, und Sie haben sich nicht für den Schmerz entschuldigt, den Sie verursacht haben.«

Auf diese Strafe hatte auch Staatsanwalt Mark Zarifeh plädiert. So habe der Verurteilte knienden Gläubigen beim Gebet in den Rücken geschossen und ein dreijähriges Kind »geradezu hingerichtet«. Der heute 29jährige Australier Brenton Tarrant hatte im März 2019 bei Angriffen auf zwei Moscheen insgesamt 51 Menschen erschossen und 50 weitere teilweise schwer verletzt. Er filmte das Blutbad und übertrug die Videos live im Internet.

Vor dem Gerichtsgebäude in Christchurch wurde nach der Urteilsverkündung gejubelt. »Was wir heute gesehen haben, ist die Gerechtigkeit, auf die wir gehofft hatten«, sagte Gamal Fouda, der Imam der angegriffenen Al-Noor-Moschee. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern begrüßte das Urteil ebenfalls.

Tarrant war auch innerhalb der weltweiten faschistischen Szene gut vernetzt: So überwies er im Januar 2018 an Martin Sellner, dem Sprecher der »Identitären Bewegung« in Österreich, eine »Spende« von 1.700 US-Dollar (etwa 1.500 Euro). Auch der Attentäter Stephan B. war von Tarrant inspiriert worden: Am 9. Oktober 2019 hatte er versucht, während der Feierlichkeiten zum jüdischen Feiertag Jom Kippur schwerbewaffnet in eine Synagoge in Halle einzudringen und ein Massaker anzurichten. 52 Menschen befanden sich in dem jüdischen Gotteshaus, doch die Türen, die die Gemeindemitglieder von innen zusätzlich verbarrikadiert hatten, hielten stand. Nach seinem fehlgeschlagenen Anschlagsversuch erschoss B. auf offener Straße eine 40jährige Frau und einen 20jährigen, den er für einen »Ausländer« hielt. Ebenso wie Tarrant filmte er seine Taten und übertrug sie live im Internet.