Türkei plant Seemanöver im östlichen Mittelmeer

Istanbul. Im Gasstreit mit Griechenland geht die Türkei weiter in die Offensive. Die Marine kündigte am Donnerstag an, Anfang September im östlichen Mittelmeer ein Seemanöver mit Schießübungen abzuhalten. Als Ort wurde ein Gebiet nordöstlich von Zypern vor der türkischen Küste bei Iskenderun angegeben. Die NATO-Mitglieder Griechenland und Türkei erheben beide Ansprüche auf Seegebiete im östlichen Mittelmeer, in denen Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar betonte am Donnerstag, dass die Übung unabhängig vom aktuellen Konflikt um Erdgas stattfinde. Die Türkei sei zum Dialog bereit, sagte er. »Wenn sich unsere griechischen Amtskollegen in den kommenden Tagen dazu entscheiden, würden wir uns freuen, sie hier zu empfangen.« Die Türkei und Griechenland müssten ihre Probleme bilateral lösen. (dpa/jW)