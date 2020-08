Massen gegen Milizen

Stephen Maturen/REUTERS »Hände sind oben, nicht schießen!«: Protestierende am Mittwoch in Kenosha im Bundesstaat Wisconson

Für den heutigen Freitag – am 57. Jahrestag der Kundgebung von 1963, bei der Martin Luther King die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen eingefordert hatte – haben Bürgerrechtler zu einem neuen »Marsch auf Washington« aufgerufen, um gegen Rassismus zu protestieren. King hatte damals rund 250.000 Anhänger in die US-Hauptstadt geführt, auch dieses Mal werden Tausende Teilnehmende erwartet.

Die Wut gegen rassistische Polizeigewalt war zuletzt erneut angefacht worden, nachdem der 29jährige Jacob Blake am Sonntag abend (Ortszeit) in Kenosha (Wisconsin) mehrfach von einem weißen Polizisten in den Rücken geschossen worden war. Der sechsfache Vater wird von der Hüfte abwärts gelähmt bleiben. Blakes Frau Laquisha Booker berichtete einem lokalen Fernsehsender, drei kleine Kinder des Paares hätten »schreiend mit ansehen müssen, wie ihr Vater niedergeschossen wurde«. Der Anwalt der Familie, Ben Crump, erklärte, sein Mandant sei mehrfach notoperiert worden. Die Kugeln hätten sein Rückenmark durchtrennt, Wirbel zertrümmert und weitere schwere Organschäden verursacht. Es würde »ein Wunder erfordern«, wenn er je wieder gehen können soll, sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz, auf der er die sofortige Verhaftung des schießenden Polizisten forderte. Bislang wurden die beteiligten Beamten nur suspendiert.

Angesicht der daraufhin befeuerten teils militanten Proteste im Ort und in zahlreichen US-Städten, erklärte Blakes Vater gegenüber der Chicago Sun Times: »Die Polizeibeamten, die auf meinen Sohn wie auf einen streunenden Hund geschossen haben, sind für alles verantwortlich, was seitdem in Kenosha passiert ist!« Vor dem Bezirksgericht von Kenosha stießen die Protestierenden in den vergangenen Tagen immer wieder mit den Ordnungskräften zusammen, darunter 135 Nationalgardisten, die Wisconsins Gouverneur Tony Evers am Montag in die Stadt beordert hatte. US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch per Twitter 500 weitere Nationalgardisten und Sondereinheiten an. Er werde »Plünderung, Brandstiftung, Gewalt und Gesetzlosigkeit auf amerikanischen Straßen nicht zulassen«.

Sein Ruf war zuvor bereits von rechten weißen Milizen erhört worden. In der Nacht auf Mittwoch marschierten sie mit automatischen Gewehren bewaffnet auf, »um Eigentum vor Plünderungen zu schützen«, wie CNN meldete. Ein inzwischen verhafteter 17jähriger rechter Milizionär eröffnete das Feuer auf eine Gruppe von »Black Lives Matter«-Demonstranten, als sie versuchten, ihn zu entwaffnen. Dabei wurden zwei Menschen getötet, und ein dritter wurde verletzt.

Zuvor hatte Sheriff David Beth, Polizeichef von Kenosha County, die Lage zusätzlich angeheizt, als er auf einer Pressekonferenz forderte, die Gesellschaft müsse »zu ihrem Schutz eine Schwelle übertreten und Lager errichten«, um die Demonstranten »für den Rest ihres Lebens wegzusperren«. An »einem bestimmten Punkt« müsse »Schluss sein mit der politischen Korrektheit«.

Zahlreiche US-Sportler und -Mannschaften schlossen sich derweil den Protesten an. Auch die ehemalige japanische Tennisspielerin Naomi Osaka gab an, sich aus dem Turnier »Western and Southern Open« zurückzuziehen, um eine Diskussion über den »Genozid an Schwarzen durch die Polizei« auszulösen.