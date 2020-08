Fragwürdige Kleinwaffenexporte

Anlässlich der am Donnerstag stattfindenden Hauptversammlung der Heckler & Koch AG (H&K) fordert das Bündnis der Kritischen Aktionär*innen Heckler & Koch, dass der Kleinwaffenproduzent seine selbstgesetzte »Grüne-Länder-Strategie« nicht weiter mit neuerlichen Ausnahmen unterwandert und die Wende in der Konzernentwicklung einleitet:

Ruth Rohde, Vorstandsmitglied beim Rüstungsinformationsbüro (RIB e. V.), kritisiert: »Bisher wird die ›Grüne-Länder-Strategie‹ vor allem imageträchtig propagiert statt konsequent umgesetzt. Die von H&K beantragten und Anfang Juli 2020 vom Bundessicherheitsrat genehmigten Kleinwaffenexporte nach Singapur und Südkorea führen bisherige Aussagen, ausschließlich NATO-, NATO-assoziierte oder EU-Staaten beliefern zu wollen, ad absurdum.« Laut Menschenrechtsreport von Amnesty International wird Singapur weiter entdemokratisiert, Menschen- und Bürgerrechte werden weiter abgebaut, die Todesstrafe wurde und wird vollstreckt. Südkorea liegt im militärischen Konflikt mit Nordkorea, jederzeit kann es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen – dann auch mit H&K-Waffen. Zusätzlich ist auch die Lieferung an von der Grüne-Länder-Strategie gedeckte Staaten mehr als fragwürdig. Anhaltende Polizeigewalt in den USA etwa dominierte zuletzt die Berichterstattung. US-amerikanische Polizeieinheiten sind auch im Besitz von H&K-Waffen.

Luise Neuhaus-Wartenberg, Sprecherin für Bildungspolitik der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, erklärte am Mittwoch zum Schuljahresstart:

Während die Hochschulen mit Zustimmung des Wissenschaftsministers den Präsenzbetrieb auch im Wintersemester möglichst aussetzen, nehmen die Schulen den Regelbetrieb wieder auf. Darüber freuen wir uns mit den Familien, obwohl sich keine Normalität einstellen kann. Wir bleiben aber skeptisch und teilen die Bedenken, welche die GEW am Mittwoch geäußert hat. Denn die Pandemie birgt auch weiterhin ein großes gesundheitliches und auch pädagogisches Risiko, wenn neuerliche Schließungen notwendig werden sollten. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften eine große Portion Glück.

Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg, forderte am Mittwoch anlässlich der Regierungserklärung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zügige Investitionen in die Infrastruktur der Lausitz:

Die Projekte zum Strukturwandel in der Lausitz müssen jetzt eines nach dem anderen aus der Pipeline kommen. Wir brauchen zügige Investitionen in die Infrastruktur, den klimafreundlichen Umbau der Energiewirtschaft und eine klare Umsetzungsstruktur für den komplexen Strukturwandel mit seinen vielen Einzelprojekten. Mit der Verabschiedung des Kohleausstiegs- sowie des Strukturstärkungsgesetzes im Juli ist endlich eine verbindliche Grundlage geschaffen worden. Die Lausitz kann zu einem Motor der Verkehrs- und Energiewende werden. Die Investitionen in die Infrastruktur der Bahn, Ansätze in der Wasserstoffwirtschaft und Batterieproduktion und nicht zuletzt auch der neue Flughafen BER zeigen in die richtige Richtung: industrielle Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze. Wir erwarten, dass das Thema gute Arbeit auch für die Landesregierung das Leitmotiv für den Strukturwandel ist.