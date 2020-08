Aufrüster will helfen

Uncredited/Greek Defense Ministry/AP/dpa Auch die USA sind mit von der Partie: Südlich von Kreta begann am Montag eine gemeinsame Militärübung mit Athen

Die Vermittlungsversuche des deutschen Außenministers Heiko Maas im griechisch-türkischen Konflikt um ausschließliche Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer sind in Athen als weitgehend erfolglos beschrieben worden. Die Medien des Landes begrüßten am Mittwoch lediglich, dass Maas – ebenso wie die griechische Regierung – eine »Deeskalation« seitens der Türkei gefordert habe. Maas hatte am Dienstag seine Amtskollegen in Athen und Ankara konsultiert, war aber offenbar in beiden Städten auf verhärtete Fronten gestoßen.

Sowohl die griechische Oppositionszeitung I Avgi als auch die rechtsliberale Ta Nea betonten die unverändert gegnerischen Positionen beider NATO-Staaten. Die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) verspottete Maas als einen »Boten«, der Athen die »schmerzhaften Bedingungen für die Ausbeutung« der Bodenschätze in der Region überbracht habe.

Die bürgerliche Zeitung To Vima begnügte sich damit, ein »Lexikon des Konflikts« abzudrucken, das den Griechen »den geschichtlichen Hintergrund« und die daraus resultierenden »berechtigten Forderungen« des Landes deutlich machen sollte. Die der Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis nahestehende Ta Nea befürwortete, ebenso wie die meisten anderen griechischen Medien, den harten Kurs, den der französische Präsident Emmanuel Macron gegen seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan eingeschlagen hat.

Der als »Freund« Griechenlands bezeichnete Macron hatte in der vergangenen Woche zwei Fregatten und zwei Kampfflugzeuge vom Typ »Rafale« am kretischen NATO-Stützpunkt Souda stationiert. Am Mittwoch begannen Paris, Athen und Nikosia im Westen Zypern umfangreiche Manöver in der Luft und zur See. Wie der zyprische Staatsrundfunk (RIK) berichtete, sollen am Freitag auch eine französische sowie eine italienische Fregatte zu diesem Manöver dazu stoßen.

Maas’ griechischer Kollege Nikolaos Dendias hatte am Dienstag Sanktionen gegen die Türkei verlangt. In der aktuellen Sprachregelung der Regierung Mitsotakis wird Erdogan als ein »Agressor« bezeichnet, dessen verbale und militärische »Provokationen« Athen nicht hinnehmen werde. In einer am Nachmittag veröffentlichten Presseerklärung heißt es: »Man empfiehlt uns den Dialog, aber wir haben längst bewiesen, dass wir dazu jederzeit bereit sind. Allerdings nicht angesichts der Drohungen des (türkischen, jW) Regimes.«

Auch Mitsotakis’ Vorgänger, der gegenwärtige Oppositionsführer Alexis Tsipras, äußerte sich wenig diplomatisch: Gespräche mit Vertretern der türkischen Regierung über die Wirtschaftszonen in der Ägäis und die unterschiedliche Definition des Festlandsockels könnten »erst nach Einstellung der Provokationen und ohne Einmischung Dritter« beginnen. Offen bleiben müsse die Möglichkeit einer Klage Griechenlands vor dem Europäischen Gerichtshof in Den Haag. Die KKE sieht in dem Konflikt vor allem die EU gefordert, deren von »finanzkapitalistischen Erwägungen« getragene Politik im östlichen Mittelmeer griechische Interessen wenig berücksichtige.

In dem Streit zwischen den beiden Ländern, der zu einer wachsenden Kriegsgefahr führt, geht es nicht nur um gewaltige Öl- und Gasvorkommen in der südlichen Ägäis, sondern auch um geopolitische Machtansprüche Dritter – in erster Linie der USA, Deutschlands, Frankreichs und Russlands. Fernsehberichten zufolge sehen die Griechen die Bundesrepublik als Europas »Führungsmacht«, die in dieser Region die USA sowohl als Mittler als auch als Befehlsgeber ablösen wolle. Thematisiert wird außerdem die Tatsache, dass Berlin die Gegner Athen und Ankara vor allem »im maritimen Bereich« gleichzeitig aufgerüstet habe. So war es in der vergangenen Woche offenbar zu einem Zusammenstoß eines griechischen Kriegsschiffs mit einer türkischen Fregatte deutscher Bauart gekommen.

Die Meinungsverschiedenheiten in der EU bezüglich des Konflikts, in diesem Fall vor allem zwischen Frankreich und der Bundesrepublik, sollen an diesem Donnerstag und am Freitag während eines sogenannten informellen Treffens der Außenminister erläutert werden. Denn wie es aus Berlin hieß, strebe die Bundesregierung eine einheitliche EU-Politik gegenüber der Türkei an.