Heißer Herbst in Sicht

Oliver Dietze/dpa Kampferprobt für neue Runde: Streikende Busfahrer 2019 in Saarbrücken

Ist die »Bazooka« von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) etwa schon leer? Die deutschen Kommunen jedenfalls wollen in der anlaufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst die kürzlich noch als »systemrelevant« umschmeichelten Beschäftigten sehr kurz halten. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und weitere zuständige Gewerkschaften, wie die für Erziehung und Wissenschaft (GEW) oder der Polizei (GdP), sowie der Deutsche Beamtenbund (DBB), fordern dennoch ein Einkommensplus von 4,8 Prozent oder mindestens 150 Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Erster Verhandlungstermin ist der 1. September.

Als »Tritt vor das Schienbein« bezeichnete der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke die Behauptung der kommunalen »Arbeitgeber«, dass die Kassen wegen der Coronapandemie leer seien und es nur einen Inflationsausgleich für die rund 2,1 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen und die etwa 200.000 des Bundes geben könne. Die Gewerkschaft verweist auf den »kommunalen Rettungsschirm«, für den sich Verdi – anders als die »Arbeitgeber« – stark gemacht habe. »Dieser Rettungsschirm ist Teil des soeben vom Bundestag verabschiedeten Konjunkturpakets und gleicht die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle aus«, heißt es auf dem eigens für die Tarifrunde eingerichteten Portal unverzichtbar.verdi.de. Außerdem komme den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine bedeutende Rolle dabei zu, die Binnenkonjunktur anzukurbeln, »die derzeit ganz wichtig ist, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen, solange der Export sich nicht erholt«.

Kein Beschäftigter müsse dabei ein schlechtes Gewissen haben, weil Kolleginnen und Kollegen etwa im Handel, Luftverkehr oder Tourismus um ihre Arbeitsplätze und ihre wirtschaftliche Existenz bangten. »Sie erwarten zu Recht volle Solidarität von Verdi.« Die drücke sich aber nicht durch Verzicht in anderen Bereichen aus. »Keiner Kollegin, keinem Kollegen geht es besser, wenn der öffentliche Dienst schwächelt.« Die dort Beschäftigten »werden in der Krise dringender gebraucht als zuvor, in den Ämtern, in der Betreuung und Beratung, in der Gesundheitsvorsorge und Pflege, mit ihrer Arbeit können sie denen, die Hilfe brauchen, wirksam unter die Arme greifen«, heißt es auf dem Portal.

Die Gewerkschaften hatten eigentlich wegen der Coronapandemie die Entgeltrunde auf 2021 verschieben wollen und in diesem Jahr eine Einmalzahlung befürwortet – nach dem Vorbild der Metall- und Elektroindustrie. Die Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) wollten von einer solchen Lösung nichts wissen. Vielmehr setzen sie auf einen Tarifvertrag mit mehrjähriger Laufzeit, am liebsten gleich bis 2023.

Für Verdi und die anderen Beschäftigtenorganisationen zeichnet sich schon jetzt ab, dass es eine kämpferische Runde wird. »Wir fürchten keinen tarifpolitischen Konflikt«, erklärte Werneke. Neben der Entgelterhöhung gehört zum Forderungskatalog der Gewerkschaften die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro monatlich, die Ost-West-Angleichung der Arbeitszeiten auf einheitlich 39 Wochenstunden sowie Verbesserungen bei der Altersteilzeit. In separaten Verhandlungen soll es um die überfälligen Entlastungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Pflege gehen. Verhandlungstermine wurden nach dem Auftakt am 1. September bereits für den 19. und 20. September sowie den 22. und 23. Oktober jeweils in Potsdam festgelegt.

Falls es dann – wie erwartet – noch keinen Abschluss gibt, könnten im Spätherbst besondere Arbeitskampfaktionen den Druck erhöhen. Klassische Streiks dürften dabei angesichts der Pandemie kleiner ausfallen, aber die Beschäftigten wollen mit anderen Methoden auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Die Rede ist beispielsweise von einem bundesweiten Homeoffice-Streik. »Gesundheitsschutz hat oberste Priorität. Wir werden aber in der Lage sein, ein starkes Signal an die Arbeitgeber zu senden«, heißt es bei den Gewerkschaften.