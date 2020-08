Krise amtlich verlängert

Martin Gerten/dpa Kritiker befürchten Pleitewelle wegen der Coronapandemie – allerdings erst nach der Wahl 2021

Die Coronakrise wird praktisch amtlich verlängert – vor allem in Form prolongierter, milliardenschwerer Staatshilfen. Es gelte die Wirtschaft zu stabilisieren, Jobs zu sichern und eine Pleitewelle zu verhindern, so die Regierenden, die sich am Mittwoch im Koalitionsausschuss auf eine Reihe von Vorhaben geeinigt haben. Neben dem von zwölf auf 24 Monate verlängerten Kurzarbeitergeld, betrifft das vor allem längere Überbrückungshilfen für den Mittelstand sowie zeitlich gestreckte Lockerungen beim Insolvenzrecht.

Wirtschaft und Gewerkschaften begrüßten die Pläne. Kritiker wenden ein, notwendige Anpassungen würden verschleppt, so dass die Rechnung womöglich erst nach der Bundestagswahl 2021 präsentiert wird – inklusive der bis dahin verschobenen Firmenpleiten.

Die Bundesregierung hatte zuvor schon »Rettungsprogramme« beschlossen, um die Folgen der Krise zu mildern. Das scheint bislang einigermaßen gelungen zu sein. Allerdings unter Vorbehalt. Zwar war das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal eingebrochen, aber deutlich weniger als in vergleichbaren Staaten. Manche Ökonomen sehen die Wirtschaft auf Erholungskurs. Noch ist unklar, was alle Maßnahmen unter Einbeziehung des weiteren Pandemieverlaufs tatsächlich konkret bewirken werden.

Anfang Juni hatte die Koalition Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Firmen beschlossen und den Weg für Zuschüsse von insgesamt 25 Milliarden Euro freigemacht. Erstattet werden sollten von Juni bis August fixe Betriebskosten von insgesamt bis zu 150.000 Euro. Die Auszahlung aber läuft schleppend, auch weil der bürokratische Aufwand erheblich ist. Deswegen nun die Verlängerung: Die Hilfen sollen nun bis Jahresende laufen.

Verlängert werden auch Lockerungen im Insolvenzrecht. Im März war die Antragspflicht bis Ende September ausgesetzt worden – für Fälle, in denen eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung auf Folgen der Pandemie beruht. Normalerweise muss ein Insolvenzantrag spätestens drei Wochen nach Eintritt eines Insolvenzgrundes gestellt werden. Nun beschloss die Koalition, die Antragspflicht bis Ende des Jahres weiter auszusetzen, wenn eine Firma überschuldet ist. (dpa/jW)