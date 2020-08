Häuser bauen ja, aber nicht drin wohnen

Annette Riedl/dpa Auftaktmobilisierung der IG BAU zur Tarifschlichtung am Mittwoch in Berlin

Viele Bauarbeiter können sich das Wohnen in zahlreichen Städten nicht mehr leisten. Das ist Ergebnis eines aktuellen »Lohn-Wohn-Checks«, den die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) für Beschäftigte der Branche in Auftrag gegeben hatte. Dafür hat das Pestel-Institut in Hannover untersucht, wie stark die Wohnkosten in Städten das Einkommen von Bauarbeitern belasten, denen lediglich der Branchenmindestlohn von 12,55 Euro pro Stunde gezahlt wird. Betroffen hiervon ist nach Angaben der Gewerkschaft rund jeder vierte Bauarbeiter. Die IG BAU präsentierte die Ergebnisse am Mittwoch in Berlin – unmittelbar vor der Auftaktrunde der Schlichtung im Tarifkonflikt für das Bauhauptgewerbe mit seinen bundesweit rund 850.000 Beschäftigten.

Fakt sei: Wer als Bauarbeiter an der untersten, bundesweit einheitlichen Mindestlohngrenze arbeiten muss, für den ist eine Wohnung in zwei Dritteln aller großen Städte tabu. Demnach sind Beschäftigte, die zwar Vollzeit arbeiten, aber nur den Mindestlohn verdienen, in 73 der 108 kreisfreien Städte in Deutschland nicht einmal in der Lage, eine 50-Quadratmeter-Wohnung anzumieten. Für den Gewerkschaftsvorsitzenden Robert Feiger ist das »ein Zustand, der sich dringend ändern muss«. Feiger fordert deshalb zum Start der Schlichtungsrunde ein deutliches Anheben des Lohnniveaus – und zwar jetzt beim Tarif- und zum Jahresende dann auch beim Mindestlohn der Branche.

Im Fokus hat die Gewerkschaft dabei zunächst den Tariflohn: Dieser soll um 6,8 Prozent steigen – mindestens aber um 230 Euro pro Monat, um gerade die unteren Lohngruppen anzuheben. Azubis aller Ausbildungsjahrgänge sollen 100 Euro mehr bekommen. Damit soll der Bau für den Nachwuchs attraktiver werden. Zudem fordert die IG BAU eine Entschädigung für die Zeit, die Arbeiter bei oft langen Fahrten zur Baustelle verlieren. »Bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen sind die Voraussetzung dafür, dass die Bauunternehmen den Bauboom, den die Branche trotz der Coronakrise erlebt, überhaupt stemmen können«, so Feiger. (jW)