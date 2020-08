Eine echte Nummer zehn

Lars Baron/Pool via REUTERS Das Trikot lügt nicht: Sevillas Éver Banega (rechts) nach dem Europa-League-Finalsieg (21.8.2020)

Es war wahrlich kein leichter Abend für Antonio Conte, dieses Finale der Europa League zwischen Inter Mailand und dem FC Sevilla. Als wäre es nicht schon genug, dass der italienische Trainer mit Inter eine 2:3-Niederlage einstecken musste, wurde er zusätzlich auch noch vom Gegner verhöhnt.

Nachdem Conte sich mal wieder über eine Entscheidung des Schiedsrichters Danny Makkelie echauffiert hatte, fuhr sich Sevillas Éver Banega provokant durch die Haare und soll laut Gazzetta dello Sport gesagt haben: »Lass mich sehen, ob diese Perücke echt ist.« Conte, der sich hat Haare transplantieren lassen, ließ Banega da­raufhin wissen, dass er für eine körperliche Auseinandersetzung jeder Zeit zur Verfügung steht.

Es blieb nicht die einzige auffällige Szene des argentinischen Mittelfeldspielers in diesem Endspiel. Das 2:1 durch Luuk de Jong bereitete er mit einem gefühlvollen Freistoß vor; den Siegtreffer, ein Eigentor von Inters Romelu Lukaku, leitete der 32jährige ebenfalls per ruhendem Ball ein. Auch sonst war Banega Dreh- und Angelpunkt des Spiels seiner Mannschaft.

»Sevilla spielt gut, wenn Banega gut spielt«, brachte es Sevillas Trainer Julen Lopetegui auf den Punkt. Um so schwerer wird sein Verlust wiegen: Nach der Beendigung dieser so langen Saison wechselt Banega zum Ausklang der Karriere nach Saudi-Arabien zu Al-Schabab Riad. Der Wechsel war bereits Anfang des Jahres bestätigt worden. Banega versprach, sich nicht hängen zu lassen. Er hielt Wort und führte Sevilla mit starken Leistungen zum Triumph in der Europa League. Es war der bereits sechste Titel in diesem Wettbewerb für die Andalusier in den letzten 15 Jahren.

Banega gehörte dabei schon bei den Erfolgen 2015 und 2016 zu den entscheidenden Spielern. Zum ersten Mal nach Sevilla kam Banega 2014. Zuvor hatte er seine Karriere in Spanien beim FC Valencia begonnen. Valencia wiederum hatte ihn 2008 aus seiner argentinischen Heimat von den Boca Juniors aus Buenos Aires verpflichtet.

2017 kehrte er nach einem eher durchwachsenen Jahr bei Inter Mailand nach Sevilla zurück. Spanien, vor allem Sevilla, das ist und bleibt so etwas wie die zweite Heimat Banegas. Insgesamt 315 Spiele hat er in der dortigen Beletage La Liga für den FC Valencia, Atlético Madrid und Sevilla absolviert und dabei 27 Tore geschossen sowie 42 vorbereitet. In Zeiten, in denen immer spezifischere Statistiken den Weg in den Fußball finden, können es eben auch mal die offensichtlichen Zahlen sein, die die Spielweise eines Akteurs zum Ausdruck bringen: Ein Torjäger war Banega eigentlich nie, dafür der Mann für den genialen letzten oder vorletzten Pass. Eine echte Nummer zehn eben. Einer, der viel mehr richtige als falsche Entscheidungen trifft.

Giftig kann er auf dem Platz ebenfalls sein, wie die Geschichte mit Conte zeigt. Aber auch abseits des Rasens war er für die eine oder andere Story gut, zumeist hatten diese mit Autos zu tun. Einmal vergaß er beim Tanken, die Handbremse anzuziehen. Das Auto rollte ihm über den Fuß, und Banega fiel für lange Zeit aus. Nicht lange danach stand sein Ferrari in Flammen, er entkam unverletzt.

Es sind auch diese Geschichten, die die Legende von Banega ausmachen. Er ist ein begnadeter Spieler, der immerhin 65 Einsätze für Argentinien vorzuweisen hat, dabei aber nie den Sprung in den Kreis der absoluten Topspieler schaffte. Woran das letztlich gelegen hat, ist final nicht immer leicht zu beurteilen. Und seine Titelsammlung ist mit drei Europa-League-Siegen, dem spanischen Pokal, einer Copa Libertadores sowie olympischem Gold durchaus ansehnlich.

Vielleicht gehört Banega aber auch einfach zu dieser Art Spieler, die sich den gewöhnlichen Parametern wie große Titel oder maximaler Erfolg entziehen – sondern einfach nur durch schönen Fußball überzeugen. »Ich verabschiede mich, wie ich es verdiene«, sagte Banega nach dem Finale der Europa League. Antonio Conte würde dem vielleicht widersprechen, der Rest der Fußballwelt eher nicht.