Geständnis nach Angriff auf Synagoge

Ingrid Kornberger/APA/dpa Ziel mehrfacher antisemitischer Angriffe: Synagoge der Jüdischen Gemeinde Graz (23.8.2020)

In Österreich ist nach einem Angriff auf den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz ein Tatverdächtiger festgenommen worden, der nach Angaben von Innenminister Karl Nehammer danach ein Geständnis ablegte. Bei der Attacke auf Elie Rosen vom Sonnabend habe es sich demnach um einen Angriff mit »islamistischem Motiv« gehandelt, so der Minister am Montag in Wien. Als Reaktion darauf wurde Nehammer zufolge der Schutz der Synagogen im Land verstärkt. Der Tatverdächtige soll Rosen mit einem Stuhlbein attackiert haben, der in einem Auto gesessen hatte und deshalb unverletzt geblieben sei.

Unweit der Synagoge befindet sich die für ihren Schutz zuständige Polizeidienststelle. Im selben Gebäude sitzt unter anderem auch eine Verkehrspolizeiinspektion, in der wiederum ein mutmaßliches Netzwerk aus rechten Polizisten aufgedeckt wurde. Zwei dort tätige Beamte müssen sich bereits seit vergangenem Monat vor Gericht verantworten, wie die Wiener Tageszeitung Der Standard am Sonntag abend online berichtete. Ihnen wird Verstoß gegen das nach dem Zweiten Weltkrieg erlassene Verbotsgesetz vorgeworfen. Demnach wurden auf den Mobiltelefonen des suspendierten Polizisten S. und der Polizistin R. unter anderem Bilder von Adolf Hitler sowie Grafiken, sogenannte Memes, entdeckt, die sich über den Holocaust lustig machen.

Am 6. Juli hatte der Prozess gegen die beiden Beamten am Landgericht für Strafsachen in Graz begonnen. Der Angeklagte hatte dem Bericht zufolge ausgesagt, das Versenden von »Hitlervideos« sei »in Polizeikreisen Usus«. Die Aussage gehe aus der Prozessmitschrift des »antifaschistischen DokuService Graz« hervor – womit wohl das Netzwerk »Doku-Service Steiermark« gemeint ist, welches laut Profil im Kurzbotschaftendienst Twitter schwerpunktmäßig zu »Protesten und außerparlamentarischen Politiken in der Steiermark/Österreich« arbeitet. Dem Blatt zufolge verschickte die Polizistin R. Nazibotschaften an den Mitangeklagten, weil sie sich mit ihm wieder gut stellen wollte, nachdem S. eine mit ihr befreundete Kollegin belästigt und dann R. »geschnitten« habe. R. habe gewusst, dass S. sich für »Bezüge zur NS-Zeit« interessiere.

Dafür spricht, dass Ermittler bei einer Hausdurchsuchung einen Pullover mit dem Aufdruck des in der Neonaziszene beliebten Symbols der aus drei verschränkten Hakenkreuzen bestehenden »schwarzen Sonne« (siehe jW vom 26.2.) gefunden hatten. Laut Zeugenaussage habe S. seinen Hund »Adolf« genannt, was der Angeklagte bestreitet – obwohl der Staatsanwalt entsprechende Handynachrichten als belastendes Beweismaterial vorgelegt habe. Vor Gericht sagten laut Standard neun andere Polizisten jedoch aus, von der rechten und frauenfeindlichen Gesinnung von S. nichts mitbekommen zu haben.

Gegenüber dem Blatt sagte der Verteidiger von S., Bernhard Lehofer, sein Mandant habe »sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe« bereits bestritten und werde sich »nicht schuldig bekennen«. Staatsanwalt Johannes Winklhofer sagte am ersten Verhandlungstag, der angeklagte Polizist habe sich »immer mehr in Richtung nationalsozialistische Grundhaltung« entwickelt, wie die österreichische Tageszeitung Kurier am 6. Juli online berichtet hatte.

Lehofer vertrat dem Standard zufolge in der Vergangenheit auch Anhänger der faschistischen »Identitären Bewegung«. Wie das Projekt »Antifaschistische Recherche Graz« am 10. April 2019 auf seiner Internetseite berichtete, trat Lehofer zudem auch als Redner für eine rechte Seminarreihe unter dem Titel »Sturm auf Europa« auf. Der Prozess gegen die Polizisten soll im September fortgesetzt werden. (AFP/dpa/jW)