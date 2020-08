Nachschlag: Moderator als Einpeitscher

Daniel Bockwoldt/dpa Wer Starmoderator werden will, muss natürlich stramm gegen Russland sein: Der ARD-Journalist Ingo Zamperoni

In den »Tagesthemen« gibt Ingo Zamperoni den Mann fürs Grobe. Im Interview mit Gernot Erler (SPD), ehemaliger Russland-Beauftragter der Bundesregierung, will der Moderator Fakten schaffen. Der Kreml werde als Auftraggeber für die Vergiftung Alexej Nawalnys gehandelt. Zamperoni wird suggestiv: »Wie muss man sich das vorstellen? Da kommt doch nicht einfach ein Mordbefehl? Oder doch?« Erler murmelt etwas von: Es sei zumindest komisch, dass Nawalny während seiner Reise nach Sibirien permanent beschattet wurde. Doch solange es keine anderslautenden Beweise gebe, werde es auch keine weiteren Folgen habe – Russlands Ansehen in der Welt sei durch den Vorfall bereits beschädigt. Zamperoni ist geil auf Sanktionen: »Nur Gespräche, ist das wirklich die richtige Strategie? Klar, Deutschland will immer im Dialog bleiben, und das ist auch korrekt so. Aber es fehlt das entschiedene Handeln. Da drängt sich doch der Eindruck auf, Putin kann machen, was er will.« (sz)