Bauer, Bez, Klevenow

Michael Hanschke/dpa Wird am Freitag 80: Heinz Klevenow bei einer Probe im Jahr 2005

Unvergessliche Eindrücke und Erfahrungen konnte Hans-Uwe Bauer (zusammen mit anderen DDR-Schauspielern) 1986 sammeln, als er die Hauptrolle in »Dschungelzeit« spielte, einer Koproduktion der Defa mit Vietnam. Eins dieser Erlebnisse war, dass er sich auf einem Markt in eine Dohle verliebte, die er gern halten wollte. Als er sie gekauft hatte, musste er feststellen, dass es ein blinder Speisevogel war. Damals hatte er auf dem Flughafen im pakistanischen Karatschi eine Zwischenlandung und überlegte, die Chance zur Flucht zu nutzen, wie er einer Illustrierten erzählte: »Ich träumte aber immer noch davon, dass der Sozialismus eigentlich eine gute Sache sei, die halt nur schlecht umgesetzt ist.«

Bauer, der heute 65 wird, ist in Kinderheimen aufgewachsen, wurde an der Babelsberger Filmhochschule zum Schauspieler ausgebildet, debütierte am Zittauer Theater und hatte seine erste größere Filmrolle 1982 in der Hermann-Kant-Adaption »Der Aufenthalt« von Frank Beyer, der ihm viel Gestaltungsfreiheit einräumte. Bauer spielte den Fahrer eines Gaswagens, eines Transporters, in dem Naziopfer während der Fahrt getötet wurden. Als Häftling in der Todeszelle hatte er einen eindrucksvollen Monolog. Seit den 90er Jahren spielt er als freier Schauspieler häufig in Filmen, mitunter in DDR-denunziatorischen Werken wie »Das Leben der Anderen« (2006) oder »Der Turm« (2012). Die DDR sieht er heute kritischer. Sein Publikum von einst sieht ihn lieber in einem Film wie »Der junge Karl Marx« (2017), wo er den Politiker und Publizisten Arnold Ruge verkörperte.

Am Freitag wäre Helmut Bez 90 Jahre alt geworden. Er starb von der Öffentlichkeit unbemerkt wenige Wochen vor seinem 89. Geburtstag. Dabei war der einstige Schauspieler einer der erfolgreichsten Bühnen- und Filmautoren der DDR. Sein Stück »Jutta oder Die Kinder von Damutz« eroberte viele Theater und wurde zweimal fürs Fernsehen umgesetzt. Er war der Librettist des international erfolgreichen DDR-Musicals »Mein Freund Bunbury« und zeigte mit Filmen wie »Wengler & Söhne« (Defa 1987) und »Späte Ankunft« (DFF 1989), was für ein kenntnisreicher und sensibler Erzähler deutscher Geschichten er war.

Am selben Tag kann man Heinz Klevenow zum 80. Geburtstag gratulieren. Der Sohn der bekannten Schauspielerin Marga Legal steht bis heute in Senftenberg auf der Bühne (Thoas in »Iphigenie auf Tauris«), war Oberspielleiter in Rudolstadt und Rostock, langjähriger Intendant in Senftenberg, und ist dem breiten Publikum durch einige Film- und Fernsehrollen bekannt, etwa in »Entlassung auf Bewährung« neben Angelica Domröse und als Indianer Pfeilspitze in »Chingachgook, die große Schlange« in den 60er Jahren.