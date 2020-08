Applaus war gestern

Sina Schuldt/dpa

Was interessiert mich mein Applaus von gestern? Mit dieser Haltung gehen die »Arbeitgeber« in die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. Gerade noch haben sich Politiker aller Couleur darin überschlagen, Erzieherinnen, Busfahrern und vor allem Pflegekräften für ihren Einsatz in der Coronapandemie zu danken. Zum Teil nahm das skurrile Formen an: In Mainz bekamen Krankenhausbeschäftigte einen Lavendelstrauß gepflanzt, im Saarland erhielten sie Lyoner-Wurst in Dosen. Doch das soll es dann, bitteschön, auch gewesen sein.

Statt Lohnerhöhungen müsste es Einschnitte geben, erklärte der Verhandlungsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Ulrich Mädge (SPD), bevor die Bundestarifkommission der Gewerkschaft Verdi am Dienstag ihre Forderungen formulierte. Diese ließ sich davon nicht beeindrucken und beschloss, nicht nur 4,8 Prozent und mindestens 150 Euro mehr im Monat für alle rund 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen zu verlangen, sondern erklärte außerdem die Verkürzung der Arbeitszeit im Osten um eine Stunde auf die im Westen übliche 39-Stunden-Woche zum Ziel. Zudem formulierte sie die »Erwartung«, dass für die Beschäftigten des Gesundheitswesens und speziell aus der Pflege über zusätzliche Verbesserungen verhandelt wird. Dem war eine intensive Kampagne in kommunalen Krankenhäusern vorausgegangen, mit der die Beschäftigten ihre Aktionsbereitschaft demonstrierten. Hunderte nahmen an Onlinekonferenzen teil und meldeten sich als »Tarifbotschafter«, die ihre Kolleginnen und Kollegen aufklären und mobilisieren wollen.

Die Rolle der Krankenhäuser zeigt die veränderten Bedingungen, unter denen dieser Tarifkonflikt stattfindet. In einigen traditionell wichtigen Bereichen bereitet die Pandemie Probleme. So können beispielsweise die Beschäftigten der Flughäfen angesichts der Flaute im Flugverkehr sicher nicht denselben ökonomischen Druck aufbauen wie sonst. Auch wo Kurzarbeit läuft, sind Streiks nur von geringer Wirkung. Andererseits ist das Image des öffentlichen Dienstes so gut wie lange nicht. Zu Recht erhielten nicht nur Pflegekräfte, sondern auch die Beschäftigten im Nahverkehr, bei der Müllabfuhr, in den Gesundheitsämtern und bei der Bundesagentur für Arbeit in den vergangenen Monaten viel Lob. Die Pandemie hat vielen deutlich gemacht, dass diese Kolleginnen und Kollegen und nicht Börsenhändler oder Unternehmensberater unser Gemeinwesen zusammenhalten. Jetzt fordern sie auch finanzielle Anerkennung und dürften dabei viel Unterstützung finden.

Die städtischen Kämmerer argumentieren hingegen wie stets mit den leeren Kassen. Das in einer Zeit, in der der Staat viele Milliarden zur Unterstützung von Unternehmen ausgibt, ohne sich entsprechenden Einfluss zu sichern – Stichwort Lufthansa. Für Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst, insbesondere in den unteren Entgeltgruppen, wäre das Geld ­sicher besser ausgegeben.