Uncredited/Iranian Defense Ministry/AP/dpa

Zwischen 2006 und 2010 hat der UN-Sicherheitsrat (UNSC) mit den Stimmen Russlands und Chinas sechs Resolutionen beschlossen, von denen nur die fünfte ganz ohne Sanktionen auskam. Nach der sechsten vom 9. Juni 2010, bei der die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton die östlichen Partner in die Irre geleitet, über den Tisch gezogen und öffentlich vorgeführt hatte, waren Moskau und Beijing nicht mehr bereit, derartige Beschlüsse mitzutragen. Seit Februar 2013 wurde endlich ernsthaft verhandelt, am 24. November 2013 eine Zwischenvereinbarung und am 14. Juli 2015 das Wiener Abkommen unterzeichnet.

Das Ganze wäre vermutlich schneller und leichter gegangen, wenn die US-Regierung nicht mit Unterstützung der EU, Russlands und Chinas mindestens bis 2010 vom Iran einen vollständigen, zeitlich unbefristeten Verzicht auf die Anreicherung von Uran ohne garantierte Gegenleistungen verlangt hätte. Das war von Anfang an eine unrealistische Maximalforderung, die schließlich aufgegeben werden musste.

Die zwischen 2006 und 2010 beschlossenen Sanktionen des Sicherheitsrats konzentrierten sich zunächst auf das Verbot, dem Iran Material, Ersatzteile und Technologie für sein Atomprogramm, insbesondere für die Anreicherung von Uran, zu liefern. Außerdem richteten sich Strafmaßnahmen gegen eine wachsende Zahl von Iranern, die angeblich in irgendeiner Weise am Atomprogramm oder seiner Finanzierung beteiligt waren. Hinzu kam das Verbot, ballistische Raketen zu entwickeln, zu testen und zu produzieren. Auch dafür durften nach dem Willen des UNSC weder Bestandteile noch Technologie in den Iran exportiert werden.

Seit der Resolution 1747 vom 24. März 2007 wurde die Liste der Waffen und Waffenbestandteile, die vom Iran weder ex- noch importiert werden durften, immer länger. Das erreichte seinen Höhepunkt mit der Resolution 1929 vom 9. Juni 2010, die generell die Lieferung von Panzern, gepanzerten Gefechtsfahrzeugen, großkalibrigen Artilleriesystemen, Kampfflugzeugen, Kampfhubschraubern, Kriegsschiffen, Raketen und Raketensystemen an den Iran verbot.

Die Resolution 2231 vom 20. Juli 2015, die eine vorher vereinbarte Ergänzung und Absicherung des Wiener Abkommens war, enthielt in Punkt sieben die Aufhebung der Bestimmungen (»Provisions«) aller früheren Resolutionen gegen den Iran. Gleichzeitig führte sie aber durch die Hintertür in Form eines Anhangs einige der alten Sanktionen wieder ein. Diese sind nun aber jeweils zeitlich befristet, insgesamt weicher formuliert und lassen Ausnahmen zu, sofern der Sicherheitsrat diese genehmigt.

Das Waffenembargo ist der erste Punkt dieses Anhangs, der fünf Jahre nach Inkrafttreten im Oktober ausläuft. Insgesamt acht Jahre, also noch bis 2023, unterliegt das iranische Raketenprogramm Beschränkungen. Die letzten Bestimmungen des Anhangs gelten zehn Jahre, also bis 2025. Manche Auflagen und Kontrollbestimmungen des Wiener Abkommens für das iranische Atomprogramm enden aber erst 2030 oder sind unbefristet.